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Amasya Taşova'da muhtarlar Muhtarlar Günü'nde Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

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Amasya'nın Taşova ve Göynücek ilçelerinde Muhtarlar Günü programı düzenlendi. Taşova'da Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılırken Göynücek'te muhtarlar Kaymakam Oğuzhan Akman ile bir araya geldi.

Amasya'nın Taşova ve Göynücek ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Taşova Muhtarlar Derneği Başkanı Adem Bahadır Ünsal ve yönetim kurulu üyeleri, Atatürk Anıtı'nda çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Ünsal, burada yaptığı açıklamada, Muhtarlık sadece bir makam değil, millete hizmet etmenin, vatandaşın derdiyle dertlenmenin ve yaşadığı yere sahip çıkmanın onurudur. Bizler bazen bir yolun başında, bazen bir suyun peşinde, bazen de bir vatandaşımızın derdine çare ararken buluruz kendimizi. Çünkü biliriz ki muhtarlık, makamdan önce sorumluluk, unvandan önce gönül işidir" diye konuştu.

Programın devamında muhtarlar, Kaymakam Turan Bayram ile kahvaltıda buluştu.

-Göynücek

Göynücek'te 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Kaymakam Oğuzhan Akman, ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

Görüş alışverişi yapıldıktan sonra Kaymakam Akman, ilçedeki muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA
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