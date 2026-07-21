Amasya'da tırın devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı
Amasya'nın Taşova ilçesinde İstanbul'dan İran'a elektronik eşya taşıyan tır devrildi. Sürücü yara almazken, D-100 kara yolunun Erzincan yönü trafiğe kapandı. Polis alternatif güzergahlara yönlendirme yaptı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde tırın devrilmesi sonucu kara yolu ulaşıma kapandı.
İstanbul'dan İran'a elektronik eşya taşıyan A.T. idaresindeki 76 DS 857 plakalı tır, D-100 kara yolu Sanayi Mahallesi'nde refüje ve trafik levhalarına çarpıp devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazayı sürücü A.T. yara almadan atlattı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Erzincan yönü trafiğe kapandı.
Bölgeye ulaşan polis ekipleri, yolda önlem alarak araçları Sanayi Mahallesi içindeki alternatif güzergahlara yönlendirdi.
Devrilen tırın ve yola savrulan malzemelerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.