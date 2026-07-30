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Taşova Kaymakamlığı: "Merdane teyzemiz hiçbir şekilde yalnız bırakılmayacak"

Taşova Kaymakamlığı: 'Merdane teyzemiz hiçbir şekilde yalnız bırakılmayacak'
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Amasya’nın Taşova ilçesinde tapusunu devrettiği oğluyla yaşadığı hukuki süreç sonunda yıllardır yaşadığı evinden tahliye edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 90 yaşındaki Merdane Albayrak ile ilgili çıkan haberler üzerine Taşova Kaymakamlığı, Albayrak’ın yalnız bırakılmayacağını,...

Amasya'nın Taşova ilçesinde tapusunu devrettiği oğluyla yaşadığı hukuki süreç sonunda yıllardır yaşadığı evinden tahliye edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 90 yaşındaki Merdane Albayrak ile ilgili çıkan haberler üzerine Taşova Kaymakamlığı, Albayrak'ın yalnız bırakılmayacağını, ihtiyaç duyulması halinde barınma ve sosyal hizmet desteği sağlanacağını açıkladı.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde evine gelen icra görevlisinin evi boşaltması için 10 gün süre vermesi üzerine "Bu yaştan sonra nereye gideyim?" diyerek yetkililerden yardım isteyen 90 yaşındaki Merdane Albayrak'ın sözleri yürekleri burkmuştu. Yaşlı kadın, tapusunu devrettiği oğluyla yaşadığı hukuki süreç sonunda yıllardır yaşadığı evinden tahliye edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Konuyla ilgili Taşova Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yapılan incelemelerde teyzemizin ikamet ettiği ev ile evin bulunduğu taşınmazın 20.09.2006 tarihinde oğluna devredildiği, oğlunun söz konusu taşınmazı daha sonra 12.05.2011 tarihinde kardeşine devrettiği tespit edilmiştir. Devam eden süreçte aile fertleri arasında veraset yoluyla kendilerine intikal eden taşınmazların paylaşımı ve satışı konusunda anlaşmazlıklar yaşandığı, bugün gelinen tahliye sürecinin de bu aile içi uyuşmazlıktan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Taşınmazın mevcut maliki olan oğlu tarafından teyzemizin tahliyesine yönelik hukuki süreç başlatılmıştır. Teyzemizin ve kızlarının kaymakamlığımıza başvurması üzerine taraflarla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirilmiş, aile içi uzlaşmanın sağlanması amacıyla yoğun girişimlerde bulunulmuştur. Ancak tüm çabalara rağmen taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır. Süreç, yargı ve icra mercilerince yürütülen hukuki bir süreçtir. Taşova Kaymakamlığı olarak aile içi uzlaşmanın sağlanması amacıyla girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Sürecin sonu ne olursa olsun teyzemiz hiçbir şekilde yalnız bırakılmayacak, ihtiyaç duyulması halinde devletimizin ilgili kurumlarınca barınma ve sosyal hizmet desteği sağlanacaktır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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