Amasya'da elektronik eşya yüklü tır devrildi

Amasya'nın Taşova ilçesinde elektronik eşya yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Taşova Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan yüklediği elektronik eşyaları İran'a götüren Abdulhaki Tikici idaresindeki 76 DS 857 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yan yatan tırın sürücüsü Abdulhaki Tikici'nin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Taşova-Erbaa kara yolu bir süre ulaşıma kapandı. Polis ekipleri, trafik akışını Taşova Sanayi Sitesi içerisinden alternatif güzergaha yönlendirerek ulaşımın kontrollü şekilde devam etmesini sağladı.

Devrilen tırın kaldırılması için ekiplerin çalışmaları sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı