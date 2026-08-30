Haberler

Amasya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Amasya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Taşova, Merzifon ve Suluova ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Amasya'nın Taşova, Merzifon ve Suluova ilçelerinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Taşova'da Atatürk Anıtı'na protokol üyelerinin çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Jandarma Astsubay Onur Bulut, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un, 30 Ağustos 1922'de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile eşsiz bir zafere dönüştüğünü söyledi.

30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlığından ve hürriyetinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini belirten Bulut, milli hakimiyet, birlik ve beraberlik içinde kazanılan zaferin dünya milletlerine unutulmaz bir örnek olduğunu ifade etti.

Programın ardından Taşova Kaymakamı Turan Bayram, Belediye Başkanı Ömer Özalp ve Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Güngör, Kaymakamlık makamında 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

Merzifon

Merzifon'da da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Ahmet Karaaslan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Belediye Başkanı Alp Kargı ve Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, Hükümet Konağı'nda tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende Karaaslan, Gezeravcı ve Kargı, tören alanındakilerin bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı tören, geçit töreniyle sona erdi.

Suluova

Suluova'da 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki programda Kaymakam Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Rıfat Uzun tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş Kübra Nur Kiper tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Öğrencilerin şiirlerini okumasının ardından program, Kaymakam Şafak Gürçam'ın tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
Girne açıklarında batan gemide 7 kişi hayatını kaybetti

Girne açıklarında batan gemiden peş peşe acı haberler
Gemi faciasında zamana karşı yarış! Kayıp 23 kişi aranıyor

Gemi faciasında zamana karşı yarış! Kayıp kişi sayısı hayli vahim
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: 'Geri dön' dedik, inatla dönmedi

Batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: İnatla dönmedi
Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...

Can pazarı yaşanan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü

Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü
Yeni Parti Genel Merkezi kapılarını açıyor! İşte açılacağı tarih

Yeni Parti Genel Merkezi kapılarını açıyor! İşte açılacağı tarih
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yolcuların kurtarılması için tüm imkanlar seferber edildi

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm imkanlar seferber edildi
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü

Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! İki rakip bir an olsun ayrılmadı
Burak Özçivit’in kız kardeşi evlendi! Ünlü oyuncu düğüne katılmadı

Kardeşini en mutlu gününde yalnız bıraktı
Araç sahiplerine kötü haber! Motorine vergi zammı geliyor

İndirim sevinci kısa sürdü! 1 Eylül’de dev zam geliyor
Almanya'da bıçaklı saldırı: İngiliz kadın hayatını kaybetti

Tren istasyonunda kan donduran saldırı! İngiliz kadın öldürüldü