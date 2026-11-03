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Kıbrıs gazisi Ersin Tuncer, Amasya Taşova'da askeri törenle toprağa verildi

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Amasya Taşova'da 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ersin Tuncer, askeri törenle toprağa verildi. Alpaslan köyünde düzenlenen törene Vali Önder Bakan, Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Kaymakam Turan Bayram ve vatandaşlar katıldı; ailesi köy meydanında taziye kabul etti.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ersin Tuncer, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde düzenlenen törende, Tuncer'in Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Tuncer'in ailesi ve yakınları, cenaze merasiminin ardından köy meydanında taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, gazi Tuncer'in yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Taşova Kaymakamı Turan Bayram, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Erkan Aktaşgül, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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