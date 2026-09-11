Taşova Kaymakamı Bayram'dan şehit ailesine ziyaret

Taşova Kaymakamı Turan Bayram, 2012 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Tanju Çolak'ın ailesini ziyaret etti.

İlçeye bağlı Esençay köyünde yaşayan şehidin annesi Muradiye ve babası Nevzat Çolak ile bir süre sohbet eden Kaymakam Bayram, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlıklı ve hayırlı bir ömür dileyen Bayram, "Bugün şanlı bayrağımızın altında millet olarak huzur ve güven içerisinde yaşıyorsak, canını bu vatan ve milletin bekası uğrunda feda eden şehitlerimiz ve bu uğurda mücadele eden kahramanlarımız sayesindedir. Aziz milletimiz, şehitlik mertebesine ulaşan kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmayacaktır. Bize düşen görev, şehit ailelerimizin her zaman yanında olmak ve onlara destek olmaktır. Tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık ve esenlik diliyorum." dedi.

Kaynak: AA