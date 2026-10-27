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Taşova'da Ekim ayı muhtarlar toplantısı Kaymakam Bayram başkanlığında yapıldı

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Taşova'da Ekim ayı muhtarlar toplantısı Kaymakam Bayram başkanlığında yapıldı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde Ekim ayı muhtarlar toplantısı, Kaymakam Turan Bayram başkanlığında Taşova Müftülüğü'nde gerçekleştirildi. Toplantıda mahalle ve köy muhtarlarının ihtiyaç ve talepleri dinlenirken, muhtarlarla sürekli istişare halinde olunduğu belirtildi.

AMASYA (AA) – Amasya'nın Taşova ilçesinde Ekim ayı muhtarlar toplantısı, Kaymakam Turan Bayram başkanlığında gerçekleştirildi.

Taşova Müftülüğü'nde düzenlenen toplantıda, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Kaymakam Bayram, köylerin ihtiyaç ve talepleri, devam eden çalışmalar ile vatandaşların muhtarlar aracılığıyla ilettiği konuların ele alındığını belirtti.

Kamu hizmetlerinin daha verimli ve sağlıklı yürütülebilmesi için muhtarlarla sürekli istişare halinde olduklarını ifade eden Bayram, muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasında önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Toplantı, muhtarların talep ve önerilerinin dinlenmesi ve değerlendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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