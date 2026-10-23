Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tokat Erbaa'da Hacıpazar mevkisinde çekicinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Erbaa-Taşova kara yolu Hacıpazar mevkisinde çekicinin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, ambulansla kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çekicinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

D.S. (50) idaresindeki 05 FF 001 plakalı çekici, Erbaa-Taşova kara yolu Hacıpazar mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan Türkyılmaz'a (55) çarptı.

Türkyılmaz, ambulansla kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
Otoyolu yarış pistine çevirdi! Marifet gibi bir de paylaştı

Otoyolu yarış pistine çevirdi! Marifet gibi bir de paylaştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 yıl önce evinin önünden kaçırılan Furkan'dan hâlâ iz yok! Kasten öldürme soruşturması yeniden açıldı

Kaçırılan Furkan'dan 10 yıldır iz yok! Şüpheli yayında anlatmış
Eskişehir'de öğrenciye zoraki tespih satışı! Tanıyormuş gibi yapan vatandaş genci kurtardı

Öğrenciye zoraki tespih satışı! Bir yabancı oyunu böyle bozdu
4 binden fazla ortağı var! Türkiye'nin 47 yıllık tarım devinden kötü haber

4 bin ortağı var! Türkiye'nin 47 yıllık tarım devinden kötü haber
Pendik’te kamyonun eczaneye daldığı anlar kamerada! 7 kişi yaralandı

Yokuştan böyle geldi! Kamyonun eczaneye daldığı anlar kamerada
Görenler gözlerine inanamadı! Adamı bagaja koyup kaçırdılar

Görenler gözlerine inanamadı! Adamı bagaja koyup kaçırdılar
Gökyüzünü kaplayan istila! 64 kilometrelik çekirge sürüsü dehşeti

Milyarlarcası harekete geçti! Tarlaları dakikalar içinde yok ediyorlar
Küçük Hadise'yi görenler tanıyabilecek mi? Yeni yaşına özel kare

Kim derdi ki bu küçük kız Türkiye'nin en ünlülerinden olacak