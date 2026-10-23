Tokat Erbaa'da Hacıpazar mevkisinde çekicinin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Tokat Erbaa'da Hacıpazar mevkisinde çekicinin çarptığı yaya hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Erbaa-Taşova kara yolu Hacıpazar mevkisinde çekicinin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, ambulansla kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çekicinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
D.S. (50) idaresindeki 05 FF 001 plakalı çekici, Erbaa-Taşova kara yolu Hacıpazar mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan Türkyılmaz'a (55) çarptı.
Türkyılmaz, ambulansla kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA