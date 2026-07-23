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Taşova'da fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Taşova'da fırtına ve sağanak hayatı felç etti
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Amasya’nın Taşova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Rüzgarın şiddetiyle ilçe merkezinde ve bağlı köylerde çok sayıda ağaç sökülerek yollara ve park halindeki araçların üzerine devrildi.

Fırtınayla birlikte bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinin zemin katlarını su bastı. Yağış ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 16.50 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, su baskınları, 41 hanede çatı uçması, kısmi minare yıkılması ve ağaç devrilmesi ihbarlarının ulaştığı belirtildi.

İhbarların ardından olay yerlerine ivedilikle, sağlık, AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve Karayolları ekiplerinin sevk edildiği bildirilen açıklamada, "Şu an itibarıyla hayati tehlikesi bulunmayan 1 yaralı vatandaşımızın tedavisi sürmekte olup, olaylardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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