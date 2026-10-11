Haberler

Taşova Belediyespor, Hentbol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda Ordu GSİM'i 34-21 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hentbol Erkekler 1. Lig B Grubu ilk hafta maçında Taşova Belediyespor, Ordu GSİM'i 34-21 mağlup etti. Taşova Spor Salonu'nda oynanan maçı AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Kaymakam Turan Bayram, Belediye Başkanvekili Uğur Yeşil ve taraftarlar da izledi.

Hentbol Erkekler 1. Lig B Grubu ilk hafta maçında Taşova Belediyespor, Ordu GSİM'i 34-21 mağlup etti.

Taşova Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi Taşova Belediyespor 13-11 önde bitirdi.

Maçı AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Kaymakam Turan Bayram, Belediye Başkanvekili Uğur Yeşil ve taraftarlar izledi.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Trump destekçileriyle dalga geçti: En aptalca şeyleri bile söylesem alkışlıyorsunuz

Kendisini alkışlayanlarla kafa buldu! Verdikleri tepki akıllara zarar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vincenzo Montella'dan duygusal veda

Vincenzo Montella'dan duygusal veda
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede

Kapılar tek tek çalınmaya başladı! Listede ünlü bir isim de var
Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti

Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti
Derya Pınar Ak aşka geldi! Sevgilisiyle romantik karesini yayımladı

Aşkını temmuzda duyurmuştu! Sevgilisi öpmelere doyamadı
İkiz gibiler! Eren Elmalı ve Carlos Alcaraz arasında dikkat çeken benzerlik

Görenleri hayrete düşürdüler!
Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'nden nasıl çıkarıldığını anlattı: Anlaştık, tatile çıktım, işim bitti

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı ayrılığın perde arkasını anlattı
Manisa’da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı

Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı! 11 ölü, 27 yaralı