Valilikten oğlu tarafından icra yoluyla evden çıkarılmak istenen yaşlı kadına ilişkin açıklama

AMASYA Valiliği, Taşova ilçesinde yaşayan Merdane Albayrak'ın (86) oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiğine ilişkin haberlerin ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, tahliye sürecinin aile fertleri arasındaki taşınmaz anlaşmazlığından kaynaklandığı belirtilerek, Albayrak'ın yalnız bırakılmayacağı ve ihtiyaç halinde devletin barınma ile sosyal hizmet desteği sağlayacağı bildirildi.

Taşova ilçesi Alpaslan köyünde yaşayan 3 kız, 2 erkek çocuğu annesi Merdane Albayrak, Almanya'da yaşayan oğlu A.A. tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiğini iddia etti. Albayrak, 2024 yılında başlayan dava sürecinin bu yıl sonuçlandığını ve kararın ardından icra yoluyla evden çıkarılmak istendiğini söyledi. 1991 yılında eşinden boşandığını ve ardından 2 katlı müstakil evin kendisine kaldığını anlatan Merdane Albayrak, 15 yıl önce tapuyu, ısrarla talep eden oğluna verdiğini belirtti. Albayrak, geçen yılların ardından oğlu A.A. ile arasında anlaşmazlık yaşandığını ve tapuyu da geri alamadığını öne sürdü. Albayrak'ın açıklamalarının ardından Amasya Valiliği tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

'YALNIZ BIRAKILMAYACAK'

Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Taşova ilçemiz Alparslan köyünde yaşayan M.A. adlı 86 yaşındaki teyzemizin ikamet ettiği konuttan oğlu tarafından icra yoluyla tahliye ettirileceğine ilişkin çıkan haberler üzerine bu açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan incelemelerde, teyzemizin ikamet ettiği ev ile evin bulunduğu taşınmazın 20.09.2006 tarihinde oğluna devredildiği, oğlunun söz konusu taşınmazı daha sonra 12.05.2011 tarihinde, kardeşine devrettiği tespit edilmiştir. Devam eden süreçte aile fertleri arasında, veraset yoluyla kendilerine intikal eden taşınmazların paylaşımı ve satışı konusunda anlaşmazlıklar yaşandığı, bugün gelinen tahliye sürecinin de bu aile içi uyuşmazlıktan kaynaklandığı anlaşılmıştır. Taşınmazın mevcut maliki olan oğlu tarafından teyzemizin tahliyesine yönelik hukuki süreç başlatılmıştır. Teyzemizin ve kızlarının Kaymakamlığımıza başvurması üzerine taraflarla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirilmiş, aile içi uzlaşmanın sağlanması amacıyla yoğun girişimlerde bulunulmuştur. Ancak tüm çabalara rağmen taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştır. Süreç, yargı ve icra mercilerince yürütülen hukuki bir süreçtir. Taşova Kaymakamlığı olarak, aile içi uzlaşmanın sağlanması amacıyla girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Sürecin sonucu ne olursa olsun teyzemiz hiçbir şekilde yalnız bırakılmayacak, ihtiyaç duyulması halinde devletimizin ilgili kurumlarınca barınma ve sosyal hizmet desteği sağlanacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı