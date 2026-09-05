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Taşova'da Yaban Arısı Örümceği Görüntülendi

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Amasya'nın Taşova ilçesinde, yaban arısı örümceği (Argiope bruennichi) bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sarı, siyah ve beyaz çizgili desenleriyle dikkat çeken örümcek, çayırlık alanlarda dikey ağlar kurarak avlanıyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir kişi, "yaban arısı örümceği" olarak bilinen Argiope bruennichi'yi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Dereli köyünde arazide yürüyüş yapan bir kişi, otların arasında ördüğü dairesel ağın merkezinde duran örümceği fark etti.

Karnındaki sarı, siyah ve beyaz çizgili desenleriyle dikkati çeken örümceğin ağ ördüğü anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Küre ağ ören örümcekler arasında yer alan Argiope bruennichi, özellikle çayırlık alanlar ile uzun otların bulunduğu bölgelerde dikey ağlar kurarak avlanıyor.

Ağlarının ortasındaki kalın ve zikzak biçimli beyaz şeritlerle de tanınan tür, çekirge ve sinek gibi böceklerle besleniyor.

Kaynak: AA
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