Taşova'da Alçakbel köyü ve mezralarına 6,5 kilometrelik stabilize yol yapıldı

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alçakbel köyü ve mezralarında yürütülen 6,5 kilometrelik stabilize yol çalışması tamamlandı.

Amasya İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmayla Alçakbel köyü ve mezralarında vatandaşların daha güvenli ulaşım imkanlarına kavuşmasının amaçlandığı bildirildi. Şehrin her noktasına hizmet ulaştırmak için büyük bir gayretle çalışan ekip arkadaşlarına teşekkür eden İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, kırsal altyapıyı güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı