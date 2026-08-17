Taşova'da İlk Kez Tütün Eken Çiftçi Verimden Memnun

Amasya'nın Taşova ilçesinde Şubat ayında ekilen tütünlerin hasadı sürüyor.

İlçede ilk kez tütün ekimi yapan Ayşe Çakmak, AA muhabirine, mayıs ayında tarlaya diktikleri fideleri düzenli suladıklarını söyledi.

Yaklaşık iki dönüm alandan bir ton tütün beklediğini belirten Çakmak, "Ağustosta başladığımız hasat bir ay sürecek. Beş kırımın ikincisini yapıyoruz. Verimden çok memnunum, herkese tavsiye ederim." dedi.

Üreticilerden Şahinder Yılmaz da tütün hasadının zahmetli olduğunu dile getirdi.

Her sabah 05.00 ile 10.30 arası tarlada çalıştıklarını aktaran Yılmaz, "Tütünü sırasıyla dip, orta ve tepe kısmından kırıyoruz. Eve gidince özel iğne ve iplerle dizip kurumaya asıyoruz. Kuruyan tütünleri kolilere istifliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA