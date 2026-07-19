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MHP Taşova ilçe 15. Olağan Kongresi yapıldı

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MHP Taşova İlçe 15. Olağan Kongresi'nde tek liste ile yapılan seçim sonucu Niyazi Özkan, ilçe başkanlığına seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Taşova İlçe 15. Olağan kongresi yapıldı.

Parti binasında yapılan kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Gündem maddelerinin yerine getirilmesinden sonra tek liste halinde yapılan seçimler sonucu Niyazi Özkan, MHP Taşova ilçe başkanlığına seçildi.

Seçimlerin ilçe, il ve ülke için hayırlı olmasını temenni eden Özkan, kendilerini bu göreve layık gören parti yöneticilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk
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