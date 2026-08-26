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Taşova'da Kurt Örümceğinin Yumurta Taşıma Anı Görüntülendi

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Amasya'nın Taşova ilçesinde, dişi bir kurt örümceğinin yumurtalarını korumak için ördüğü keseyi arkasında taşıdığı anlar cep telefonuyla kaydedildi. Örümceğin, yüzlerce yumurtayı dış etkenlerden koruyarak kuluçka süresi boyunca taşıdığı, ardından yavruların çıkıp annelerinin sırtında hayatı öğrendiği belirtildi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yumurta kesesini arkasında taşıyan örümcek görüntülendi.

Dereli köyünde cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, dişi kurt örümceğinin yumurtalarını dış etkenlerden, soğuktan ve avcılardan korumak için kendi ürettiği ipekle ördüğü keseyi arkasında taşıdığı anlar yer aldı.

Örümcek, içinde yüzlerce yumurtanın bulunduğu arkasındaki keseyle otların arasına girerek kayboldu.

Kurt örümceklerinin (Wolf Spider) yaklaşık 2 ila 4 haftalık kuluçka süresi olduğu, kuluçka süresinin ardından annenin keseyi ağzıyla yırtarak yavruların çıkmasına yardım ettiği, yumurtadan çıkan yüzlerce minik örümceğin hızla annenin sırtına tırmandığı ve birkaç hafta boyunca annelerinin sırtında taşınarak avlanmayı ve hayatta kalmayı öğrendikleri biliniyor.

Kaynak: AA
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