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Amasya Taşova'da 19 Eylül Gaziler Günü töreninde Jandarma Astsubay Onur Bulut konuştu

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Amasya Taşova'da 19 Eylül Gaziler Günü töreninde Jandarma Astsubay Onur Bulut konuştu
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Amasya'nın Taşova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Jandarma Astsubay Onur Bulut, gazilik şerefine ulaşan kahramanların gününü kutladıklarını söyledi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Jandarma Astsubay Onur Bulut, vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğrunda canlarını ortaya koyarak gazilik şerefine ulaşan kahramanların Gaziler Günü'nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Törene Kaymakam Turan Bayram, Belediye Başkanı Ömer Özalp, Cumhuriyet Savcısı Yakup Güngör ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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