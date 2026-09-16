Taşova'da gıda denetimi yapıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Amasya'nın Taşova ilçesinde gıda denetimi yaptı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde işletmelerin genel hijyen koşulları, satışa sunulan ürünlerin son tüketim tarihleri, gıdaların muhafaza şartları ve ilgili mevzuata uygunluk durumları ile üretim, satış ve depolama alanları inceleniyor.

Yetkililer, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik denetimlerin ilçe genelinde yıl boyunca düzenli ve etkin şekilde devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA