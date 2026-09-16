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Taşova’da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden gıda denetimi

Taşova’da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden gıda denetimi
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Amasya’nın Taşova ilçesinde vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Taşova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları ve ilgili mevzuata uygunlukları kontrol edildi. Halk sağlığının korunması ile güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla yürütülen denetim faaliyetlerinin yıl boyunca düzenli ve etkin bir şekilde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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