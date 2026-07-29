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Taşova Kaymamı Bayram, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Taşova Kaymamı Bayram, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti
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AMASYA(AA) - Taşova Kaymakamı Turan Bayram, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek emniyet personeliyle bir araya geldi.

AMASYA(AA) - Taşova Kaymakamı Turan Bayram, İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek emniyet personeliyle bir araya geldi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Bayram, ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanması için özveriyle görev yapan emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Emniyet personeliyle sohbet eden Bayram, görevlerinde başarılar dileyerek kamu kurumları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaptı.

İlçe Emniyet Müdürü Arif Çetin ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Taşova'nın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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