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Amasya’da fırtına.... amasya valiliği: 41 evin çatısı uçtu, bir kişi yaralandı

Amasya’da fırtına.... amasya valiliği: 41 evin çatısı uçtu, bir kişi yaralandı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde etkili olan sağanak yağış, dolu ve şiddetli fırtına nedeniyle 41 evin çatısı uçtu, bir caminin minaresi kısmen yıkıldı. Su baskınları yaşanan ilçede, ağaçlar devrildi ve bir kişi yaralandı.

Haber: Rafet Öztürk (AMASYA) -

Amasya'nın Taşova ilçesinde etkili olan sağanak yağış, dolu ve şiddetli fırtına nedeniyle 41 evin çatısı uçtu, bir caminin minaresi kısmen yıkıldı. Su baskınları yaşanan ilçede, ağaçlar devrildi ve bir kişi yaralandı.

Taşova'da saat 16.40 sıralarında başlayan gök gürültülü sağanak, dolu ve şiddetli fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı yollar ise ulaşıma kapandı.

Fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, bazı binaların çatıları uçtu. Çaydibi köyündeki bir caminin minaresi kısmen yıkıldı. Sanayi Mahallesi'ndeki Aydın Çiftçi Konutları başta olmak üzere birçok noktada devrilen ağaçlar, park halindeki araçların üzerine düştü.

Amasya Valisi Önder Bakan ve Taşova Kaymakamı Turan Bayram, fırtınadan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

41 EVİN ÇATISI UÇTU

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 16.50'den itibaren 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Taşova'nın farklı bölgelerinden olumsuz hava koşullarına ilişkin çok sayıda ihbar ulaştığı bildirildi.

İlk belirlemelere göre, 41 evin çatısının uçtuğu belirtilen açıklamada, bir caminin minaresinin kısmen yıkıldığı, su baskınları yaşandığı ve ağaçların devrildiği kaydedildi.

İhbarların ardından bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye, emniyet, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin su baskınlarının yaşandığı bölgelerde tahliye ve temizlik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, olaylarda yaralanan ve bir kişinin tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Çaydibi köyünde yaşayan Emre Öz, fırtına sırasında hayvanlarının ahırda olduğunu belirterek, "Hayvanlar korktu, dışarı çıkardık. Samanlığımızın çatısı uçtu, ahırda delik oluştu. Biz de korktuk. Caminin minaresi de zarar gördü" dedi.

Kaynak: ANKA
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