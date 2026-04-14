Kaybolan gebe inek, doğum yapmış halde AFAD ekiplerince bulundu

Amasya'nın Taşova ilçesinde kaybolan gebe inek, AFAD ekiplerinin dron destekli arama çalışması sonucu doğum yapmış halde, buzağısı ile birlikte bulundu. İnek ve buzağı, sahibine teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan G.G., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak gebe ineğinin kaybolduğunu bildirerek, yardım talebinde bulundu. İhbarla bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp hayvanın bulunabileceği alanlarda dron destekli arama-tarama faaliyeti yürüttü. Koordineli çalışma sonucunda inek, köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta doğum halde görüldü. Dronla konumu belirlenen hayvana ulaşan ekipler, inek ve buzağıyı sahibine teslim etti. G.G. de AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Haber: Şerife Serap KARA / AMASYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul düğmeye bastı

19 yaşındaki öğrencinin kana buladığı okul için düğmeye basıldı
Ülke ayakta! Otomotiv devine ait fabrikada büyük yangın

Dünyaca ünlü otomotiv devinin fabrikası alev alev yandı
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti

Bir ülke ablukayı tanımıyor! Gemileri peş peşe Hürmüz'den geçti
Kürtçe şarkı paylaşan ünlü oyuncu, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı

Kürtçe şarkı paylaştı, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı
Başarısızlıklar art arda geldi! JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor

Bakmayın öyle caka sattığına! Herkes onun için aynı yorumu yapıyor
Ülke ayakta! Otomotiv devine ait fabrikada büyük yangın

Dünyaca ünlü otomotiv devinin fabrikası alev alev yandı
Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı

Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak

Herkes ekran başına! Bugün büyük gün