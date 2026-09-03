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Taşova'da Kuşburnu Pazarı İlgi Görüyor

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Amasya'nın Taşova ilçesindeki Yöresel Halk Pazarı'nda kurulan tezgahlarda doğal kuşburnu büyük ilgi görüyor. Kilosu 80-100 liradan satılan ürün, çay ve marmelat yapımında kullanılıyor. Esnaf Rıza Kayım, doğal ürünlere talebin arttığını belirtti.

Amasya'nın Taşova ilçesinde kurulan Yöresel Halk Pazarı, doğal ürünleriyle vatandaşlardan ilgi görüyor.

Özellikle C vitamini deposu olarak bilinen kuşburnu, pazarda yoğun talep alıyor.

Doğadan toplanan kuşburnu, kış mevsiminde marmelat veya kurutularak çay olarak tüketilebiliyor. Pazarda kilosu 80 lira ila 100 liradan satışa sunulan ürün, sağlık açısından faydaları nedeniyle vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Kuşburnunu köylerden toplayarak pazarda satışa sunduğunu belirten esnaf Rıza Kayım, "Halkın gösterdiği ilgiden memnunuz. Kuşburnu özellikle kış aylarında çay olarak ve marmelat yapımında çok rağbet görüyor. Doğal ürünlere olan talep her geçen gün artıyor." dedi.

Yetkililer, Yöresel Halk Pazarı'nın bölgedeki üreticilerin ürünlerini tanıtmasına ve vatandaşların doğal, sağlıklı ürünlere ulaşmasına imkan sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA
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