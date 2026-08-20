Amasya'da Coğrafi İşaretli Çiçek Bamya Hasadı Etkinliği

Amasya'nın Taşova ilçesinde coğrafi işaretli çiçek bamyasının hasadı için etkinlik düzenlendi.

İlçeye bağlı Alpaslan köyünde düzenlenen etkinlikte, Vali Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Taşova Kaymakamı Turan Bayram ve diğer yetkililer bamya tarlasında ilk hasadı yaptı.

Vali Bakan, gazetecilere, Amasya'nın Türkiye'deki en önemli çiçek bamyası üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Vatandaşların üretimle uğraşmasının ve devletin her zaman yanlarında olduğunu hissetmesinin önemine değinen Bakan, "Hem Taşova hem Göynücek ilçelerimizde ve merkezdeki bazı köylerimizde önemli oranda çiçek bamya üretimi yapılmaktadır. Köylerimizdeki vatandaşlarımızın emeklerine çok teşekkür ediyorum. Türkiye aynı zamanda bir tarım ülkesi, üreten insanların ülkesi. Gelecek çok daha iyi olacak. Çocuklarımız hem eğitimlerini alacaklar hem de tarlada üretilen her üründe verilen emeğin, alın terinin özelliğiyle gelişip bilinçlenecekler." diye konuştu.

Milletvekili Haluk İpek de Taşova bamyasının Anadolu mutfağının ve sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Bamyayı ekonomik değeri dolayısıyla "evdeki altına" benzeten İpek, şunları kaydetti:

"Bamya evdeki altın gibidir. Kadınlarımız pazara gideceği zaman biriktirdiği, kuruttuğu bamyadan o günkü ihtiyacı kadarını yanına alır. Şehirde bunu satın alacak tüccarlar hazır bekler. Adeta bir banka gibidir, elindeki bamyayı orada hemen paraya çevirir ve pazardaki bütün ihtiyaçlarını görür. Köylünün hayat şartlarını yükseltmek için Taşova bamyası çiftçimiz açısından çok önemlidir."

Üretici Gülhanım Eser ise nisan ayında ekimine başladıkları bamyanın üretim sürecinin zahmetli olduğunu fakat severek yaptıklarını dile getirerek, "Biz tarlaya saat 08.00'de geliyoruz. Normalde bamya toplamaya sabah 05.00-06.00 gibi gelinir fakat bamya çiçek açınca toplaması daha hoş ve kolay oluyor. Zahmeti, emeği çok ama memnunuz ve mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA