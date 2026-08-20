Haberler

Amasya'da Coğrafi İşaretli Çiçek Bamya Hasadı Etkinliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Taşova ilçesinde coğrafi işaretli çiçek bamyasının hasadı için etkinlik düzenlendi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde coğrafi işaretli çiçek bamyasının hasadı için etkinlik düzenlendi.

İlçeye bağlı Alpaslan köyünde düzenlenen etkinlikte, Vali Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Taşova Kaymakamı Turan Bayram ve diğer yetkililer bamya tarlasında ilk hasadı yaptı.

Vali Bakan, gazetecilere, Amasya'nın Türkiye'deki en önemli çiçek bamyası üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Vatandaşların üretimle uğraşmasının ve devletin her zaman yanlarında olduğunu hissetmesinin önemine değinen Bakan, "Hem Taşova hem Göynücek ilçelerimizde ve merkezdeki bazı köylerimizde önemli oranda çiçek bamya üretimi yapılmaktadır. Köylerimizdeki vatandaşlarımızın emeklerine çok teşekkür ediyorum. Türkiye aynı zamanda bir tarım ülkesi, üreten insanların ülkesi. Gelecek çok daha iyi olacak. Çocuklarımız hem eğitimlerini alacaklar hem de tarlada üretilen her üründe verilen emeğin, alın terinin özelliğiyle gelişip bilinçlenecekler." diye konuştu.

Milletvekili Haluk İpek de Taşova bamyasının Anadolu mutfağının ve sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Bamyayı ekonomik değeri dolayısıyla "evdeki altına" benzeten İpek, şunları kaydetti:

"Bamya evdeki altın gibidir. Kadınlarımız pazara gideceği zaman biriktirdiği, kuruttuğu bamyadan o günkü ihtiyacı kadarını yanına alır. Şehirde bunu satın alacak tüccarlar hazır bekler. Adeta bir banka gibidir, elindeki bamyayı orada hemen paraya çevirir ve pazardaki bütün ihtiyaçlarını görür. Köylünün hayat şartlarını yükseltmek için Taşova bamyası çiftçimiz açısından çok önemlidir."

Üretici Gülhanım Eser ise nisan ayında ekimine başladıkları bamyanın üretim sürecinin zahmetli olduğunu fakat severek yaptıklarını dile getirerek, "Biz tarlaya saat 08.00'de geliyoruz. Normalde bamya toplamaya sabah 05.00-06.00 gibi gelinir fakat bamya çiçek açınca toplaması daha hoş ve kolay oluyor. Zahmeti, emeği çok ama memnunuz ve mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA
Masada iki senaryo var! İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları

İşte memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha kapıda! Aziz Yıldırım 'Kulüp bul' dedi

Fener'de bir ayrılık daha! Aziz Yıldırım "Kulüp bul" dedi
Nereden nereye! İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı

Nereden nereye! Yeni takımı çok konuşulur
Canlı yayında bir kadını bıçaklamıştı! 'Karagül' lakaplı sosyal medya fenomeni tahliye edildi

Canlı yayında kadını bıçaklamıştı! 'Karagül' hakkında yeni karar
Fenerbahçe'den sürpriz Arda Güler açıklaması

Fenerbahçe'den sürpriz açıklama! Tekrarlanırsa suç duyurusu yapılacak
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı

Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı
Mart ayında evini satıp 1 kilo altın almıştı! İşte 6 aylık kazancı

Mart ayında evini satıp 1 kilo altın almıştı! İşte 6 aylık kazancı
Rusya'dan İsrail'e tarihi uyarı: Bu gidişle yok olacaklar

İsrail'in son hamlesi Rusya'nın sabrını taşırdı: Yok olacaksınız