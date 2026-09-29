Amasya Taşova'da okul güvenliği toplantısı Kaymakam Bayram başkanlığında yapıldı

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AMASYA (AA) – Amasya'nın Taşova ilçesinde öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Müftülüğü'nde, Kaymakam Turan Bayram başkanlığında düzenlenen toplantıya protokol üyeleri ve okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, okullarda ve okul çevrelerinde öğrencilerin güvenliğini sağlamaya yönelik alınan ve alınması planlanan tedbirler ele alındı.

Eğitim öğretim ortamının huzur ve güven içerisinde sürdürülmesi için kurumlar arasındaki işbirliğinin önemi değerlendirildi.

Kaymakam Bayram, çocukların güvenliği ve geleceği için ilgili tüm kurumların işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Kaynak: AA