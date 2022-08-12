Sevilla Fc Haberleri - Sevilla Fc Haber - Haberler

Sevilla Fc Haberleri
Sevilla Fc haber, Sevilla Fc son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Sevilla, Galatasaray'ı rahat bırakmıyor! Nelsson transferini bitirmek için düğmeye bastılar
Geçen sezon istediğini alamayan Galatasaray, yeni sezona yenilenen yüzüyle giriyor
Sevilla, paylaşımında 3 futbolcunun adını yazarak Galatasaray'a teşekkür etti! Taraftar çılgına döndü
Fenerbahçe, 35 yaşındaki kaleci Salvatore Sirigu'nun transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor
Galatasaray, teklif yağan futbolcusu Victor Nelsson'un bonservis bedelini belirledi
Basın toplantısına damga vuran an! Marcao, "İdolün kim?" sorusu karşısında gözyaşlarını tutamadı
Malang Sarr kimdir? Malang Sarr kaç yaşında, mevkisi ne? Hangi takımlarda oynadı?
Ekonomik krizdeki Barcelona'nın transfere harcadığı para olay oldu! Jules Kounde de imzayı attı
Ünlü sanatçı Ramona Zaharia, Türkiye'de Carmen'i canlandırmaktan mutlu olduğunu söyledi
İspanya La Liga maçları hangi kanalda 2022-2023? Yeni sezonda La Liga maçları hangi kanalda yayınlanacak, belli oldu mu?
Galatasaray: "Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Sevilla Football Club, S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır.
Sevilla, Marcao'yu resmen kadrosuna kattı! Serbest kalma bedeli 50 milyon euro olarak açıklandı
Galatasaray, Marcao'nun Sevilla'ya attığı imza kuramadan yerini dolduruyor! İşte Aslan'ın yeni stoperi
Son dakika haberleri! Galatasaray Kulübü, Marcao'nun İspanya'nın Sevilla takımına transferi için görüşmelerin başladığını açıkladı.
Marcao, Sevilla'da! La Liga devi, Galatasaray'a 12 milyon euro bonservis ödeyecek
Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular belli oldu! Okan Buruk listeyi verdi
Son dakika haber | Serbest kalan yıldız futbolcular, Avrupa'daki transfer dönemini hareketlendirecek
Marcao, Sevilla ile anlaşma sağladı! Teklif edilen bonservis ücreti taraftarı düşündürdü
Jose Mourinho, Abdülkadir Ömür'ü istiyor! Milli futbolcu için Roma harekete geçti
Beklenen oldu ve resmi teklif yapıldı! Galatasaray'da Marcao takımdan ayrılıyor
Yapılan Araştırmaya Göre, Müzik Emekçilerinin Yüzde 63'ü Hiçbir Sosyal Güvenlik Kaydı Olmadan Çalışıyor
Barcelona çıldırdı! Dünyaca ünlü 5 futbolcunun transferi için geri sayım başladı
Real Zaragoza - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Zaragoza - Sevilla maçı şifresiz mi?
Cadiz - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cadiz - Sevilla maçı şifresiz mi?