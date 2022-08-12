Sevilla Fc Haberleri - Sevilla Fc Haber - Haberler

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Sevilla Fc Haberleri

Sevilla Fc haber, Sevilla Fc son dakika haberleri ve gelişmeleri.

'Altın Top' adayları açıklandı

"Altın Top" adayları açıklandı

Sevilla Fc - Dün 22:18
Galatasaray, Victor Nelsson'un yerini Andreas Hanche-Olsen ile dolduruyor

Galatasaray, Victor Nelsson'un yerini Andreas Hanche-Olsen ile dolduruyor

Sevilla Fc - 11.08.2022
Galatasaray'da transfer harekatı! Nelsson gidiyor, iki stoper geliyor

Galatasaray'da transfer harekatı! Nelsson gidiyor, iki stoper geliyor

Sevilla Fc - 11.08.2022
UEFA Süper Kupa sahibini buluyor

UEFA Süper Kupa sahibini buluyor

Sevilla Fc - 10.08.2022
Nelsson gidiyor mu? Nelson hangi takıma gidecek, bonservisi ne kadar?

Nelsson gidiyor mu? Nelson hangi takıma gidecek, bonservisi ne kadar?

Sevilla Fc - 09.08.2022
UEFA Süper Kupa sahibini buluyor

UEFA Süper Kupa sahibini buluyor

Sevilla Fc - 09.08.2022
8 Ağustos 2022 Haberleri

8 Ağustos 2022 Haberleri

Sevilla Fc - 09.08.2022
Sevilla, Galatasaray'ı rahat bırakmıyor! Nelsson transferini bitirmek için düğmeye bastılar

Sevilla, Galatasaray'ı rahat bırakmıyor! Nelsson transferini bitirmek için düğmeye bastılar

Sevilla Fc - 08.08.2022
Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Isco'nun yeni kulübü belli oldu

Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Isco'nun yeni kulübü belli oldu

Sevilla Fc - 07.08.2022
Sevilla, Isco'yu kadrosuna katacak

Sevilla, Isco'yu kadrosuna katacak

Sevilla Fc - 07.08.2022
Geçen sezon istediğini alamayan Galatasaray, yeni sezona yenilenen yüzüyle giriyor

Geçen sezon istediğini alamayan Galatasaray, yeni sezona yenilenen yüzüyle giriyor

Sevilla Fc - 06.08.2022
Sevilla, paylaşımında 3 futbolcunun adını yazarak Galatasaray'a teşekkür etti! Taraftar çılgına döndü

Sevilla, paylaşımında 3 futbolcunun adını yazarak Galatasaray'a teşekkür etti! Taraftar çılgına döndü

Sevilla Fc - 04.08.2022
Sevilla, Alex Telles'i kiraladı

Sevilla, Alex Telles'i kiraladı

Sevilla Fc - 04.08.2022
Marcao'dan sonra Nelsson da yuvadan uçuyor! Yapılan teklifi kabul etti

Marcao'dan sonra Nelsson da yuvadan uçuyor! Yapılan teklifi kabul etti

Sevilla Fc - 03.08.2022
Fenerbahçe, 35 yaşındaki kaleci Salvatore Sirigu'nun transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor

Fenerbahçe, 35 yaşındaki kaleci Salvatore Sirigu'nun transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor

Sevilla Fc - 02.08.2022
Galatasaray, teklif yağan futbolcusu Victor Nelsson'un bonservis bedelini belirledi

Galatasaray, teklif yağan futbolcusu Victor Nelsson'un bonservis bedelini belirledi

Sevilla Fc - 01.08.2022
Basın toplantısına damga vuran an! Marcao, 'İdolün kim?' sorusu karşısında gözyaşlarını tutamadı

Basın toplantısına damga vuran an! Marcao, "İdolün kim?" sorusu karşısında gözyaşlarını tutamadı

Sevilla Fc - 01.08.2022
Malang Sarr kimdir? Malang Sarr kaç yaşında, mevkisi ne? Hangi takımlarda oynadı?

Malang Sarr kimdir? Malang Sarr kaç yaşında, mevkisi ne? Hangi takımlarda oynadı?

Sevilla Fc - 01.08.2022
Galatasaray, Marcao'nun yerini Malang Sarr ile doldurmak için düğmeye bastı

Galatasaray, Marcao'nun yerini Malang Sarr ile doldurmak için düğmeye bastı

Sevilla Fc - 01.08.2022
Son dakika haber! Barcelona, Fransız futbolcu Kounde'yi transfer etti

Son dakika haber! Barcelona, Fransız futbolcu Kounde'yi transfer etti

Sevilla Fc - 29.07.2022
Barcelona, Jules Kounde'nin transferi için Sevilla ile anlaştı

Barcelona, Jules Kounde'nin transferi için Sevilla ile anlaştı

Sevilla Fc - 28.07.2022
Ekonomik krizdeki Barcelona'nın transfere harcadığı para olay oldu! Jules Kounde de imzayı attı

Ekonomik krizdeki Barcelona'nın transfere harcadığı para olay oldu! Jules Kounde de imzayı attı

Sevilla Fc - 28.07.2022
Ünlü sanatçı Ramona Zaharia, Türkiye'de Carmen'i canlandırmaktan mutlu olduğunu söyledi

Ünlü sanatçı Ramona Zaharia, Türkiye'de Carmen'i canlandırmaktan mutlu olduğunu söyledi

Sevilla Fc - 28.07.2022
Beşiktaş, hazırlık maçında Deportivo Alaves'e kaybetti

Beşiktaş, hazırlık maçında Deportivo Alaves'e kaybetti

Sevilla Fc - 26.07.2022
Opera festivali yarın 'Carmen'i sanatseverlerle buluşturacak

Opera festivali yarın "Carmen"i sanatseverlerle buluşturacak

Sevilla Fc - 26.07.2022
Bir döneme damga vuran 36'lık İspanyol Galatasaray'ın gündeminde

Bir döneme damga vuran 36'lık İspanyol Galatasaray'ın gündeminde

Sevilla Fc - 23.07.2022
İspanya La Liga maçları hangi kanalda 2022-2023? Yeni sezonda La Liga maçları hangi kanalda yayınlanacak, belli oldu mu?

İspanya La Liga maçları hangi kanalda 2022-2023? Yeni sezonda La Liga maçları hangi kanalda yayınlanacak, belli oldu mu?

Sevilla Fc - 22.07.2022
Victor Nelsson: Daha iyi bir noktaya geleceğimize eminim

Victor Nelsson: Daha iyi bir noktaya geleceğimize eminim

Sevilla Fc - 17.07.2022
13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali başladı

13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali başladı

Sevilla Fc - 16.07.2022
Kolombiya'da yerli halk lideri suikast sonucu öldürüldü

Kolombiya'da yerli halk lideri suikast sonucu öldürüldü

Sevilla Fc - 14.07.2022
Galatasaray'da büyük deprem! İki yıldız futbolcu antrenmanda birbirine girdi

Galatasaray'da büyük deprem! İki yıldız futbolcu antrenmanda birbirine girdi

Sevilla Fc - 12.07.2022
11 Temmuz 2022 Haberleri

11 Temmuz 2022 Haberleri

Sevilla Fc - 12.07.2022
İspanya, Yazın İkinci Sıcak Hava Dalgasıyla Karşı Karşıya

İspanya, Yazın İkinci Sıcak Hava Dalgasıyla Karşı Karşıya

Sevilla Fc - 11.07.2022
Marcao, Galatasaray'a veda etti! Fatih Terim'e ayrı bir parantez açtı

Marcao, Galatasaray'a veda etti! Fatih Terim'e ayrı bir parantez açtı

Sevilla Fc - 11.07.2022
Marcao'dan Galatasaray'a veda Açıklaması

Marcao'dan Galatasaray'a veda Açıklaması

Sevilla Fc - 11.07.2022
Galatasaray'dan Marcao için veda mesajı Açıklaması

Galatasaray'dan Marcao için veda mesajı Açıklaması

Sevilla Fc - 11.07.2022
Galatasaray, Marcao'nun Sevilla'ya transfer şartlarını açıkladı Açıklaması

Galatasaray, Marcao'nun Sevilla'ya transfer şartlarını açıkladı Açıklaması

Sevilla Fc - 11.07.2022
Galatasaray: 'Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Sevilla Football Club, S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır.

Galatasaray: "Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Sevilla Football Club, S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır.

Sevilla Fc - 11.07.2022
Sevilla, Marcao'yu resmen kadrosuna kattı! Serbest kalma bedeli 50 milyon euro olarak açıklandı

Sevilla, Marcao'yu resmen kadrosuna kattı! Serbest kalma bedeli 50 milyon euro olarak açıklandı

Sevilla Fc - 11.07.2022
Marcao resmen Sevilla'da

Marcao resmen Sevilla'da

Sevilla Fc - 11.07.2022
Son dakika haberleri! Galatasaray'da transfer çalışmaları

Son dakika haberleri! Galatasaray'da transfer çalışmaları

Sevilla Fc - 09.07.2022
8 Temmuz 2022 Haberleri

8 Temmuz 2022 Haberleri

Sevilla Fc - 09.07.2022
Galatasaray, Marcao'nun Sevilla'ya attığı imza kuramadan yerini dolduruyor! İşte Aslan'ın yeni stoperi

Galatasaray, Marcao'nun Sevilla'ya attığı imza kuramadan yerini dolduruyor! İşte Aslan'ın yeni stoperi

Sevilla Fc - 08.07.2022
Galatasaray, Marcao'nun yerini Tchamba ile dolduracak

Galatasaray, Marcao'nun yerini Tchamba ile dolduracak

Sevilla Fc - 08.07.2022
İspanyol ekibi Sevilla Galatasaraylı Marcao ile 5 yıllık anlaşma sağladı

İspanyol ekibi Sevilla Galatasaraylı Marcao ile 5 yıllık anlaşma sağladı

Sevilla Fc - 08.07.2022
Galatasaraylı Marcao, Sevilla yolcusu

Galatasaraylı Marcao, Sevilla yolcusu

Sevilla Fc - 08.07.2022
Son Dakika: Marcao, Sevilla'da! Galatasaray transferi resmen açıkladı

Son Dakika: Marcao, Sevilla'da! Galatasaray transferi resmen açıkladı

Sevilla Fc - 08.07.2022
Marcao, Sevilla'da

Marcao, Sevilla'da

Sevilla Fc - 08.07.2022
Galatasaray, Marcao'yu KAP'a bildirdi

Galatasaray, Marcao'yu KAP'a bildirdi

Sevilla Fc - 08.07.2022
Son dakika haberleri! Galatasaray Kulübü, Marcao'nun İspanya'nın Sevilla takımına transferi için görüşmelerin başladığını açıkladı.

Son dakika haberleri! Galatasaray Kulübü, Marcao'nun İspanya'nın Sevilla takımına transferi için görüşmelerin başladığını açıkladı.

Sevilla Fc - 08.07.2022
7 Temmuz 2022 Haberleri

7 Temmuz 2022 Haberleri

Sevilla Fc - 08.07.2022
Marcao, Sevilla'da! La Liga devi, Galatasaray'a 12 milyon euro bonservis ödeyecek

Marcao, Sevilla'da! La Liga devi, Galatasaray'a 12 milyon euro bonservis ödeyecek

Sevilla Fc - 07.07.2022
Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya'ya geldi

Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya'ya geldi

Sevilla Fc - 07.07.2022
Galatasaray'da bir dönemin sonu! Marcao kamp kadrosuna alınmadı

Galatasaray'da bir dönemin sonu! Marcao kamp kadrosuna alınmadı

Sevilla Fc - 07.07.2022
Son dakika haberleri: Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor

Son dakika haberleri: Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor

Sevilla Fc - 01.07.2022
Galatasaray, Erik Botheim ile yakından ilgileniyor

Galatasaray, Erik Botheim ile yakından ilgileniyor

Sevilla Fc - 01.07.2022
Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular belli oldu! Okan Buruk listeyi verdi

Galatasaray'da takımdan ayrılacak futbolcular belli oldu! Okan Buruk listeyi verdi

Sevilla Fc - 29.06.2022
Son dakika haber | Serbest kalan yıldız futbolcular, Avrupa'daki transfer dönemini hareketlendirecek

Son dakika haber | Serbest kalan yıldız futbolcular, Avrupa'daki transfer dönemini hareketlendirecek

Sevilla Fc - 29.06.2022
28 Haziran 2022 Haberleri

28 Haziran 2022 Haberleri

Sevilla Fc - 29.06.2022
Marcao, Sevilla ile anlaşma sağladı! Teklif edilen bonservis ücreti taraftarı düşündürdü

Marcao, Sevilla ile anlaşma sağladı! Teklif edilen bonservis ücreti taraftarı düşündürdü

Sevilla Fc - 28.06.2022
Jose Mourinho, Abdülkadir Ömür'ü istiyor! Milli futbolcu için Roma harekete geçti

Jose Mourinho, Abdülkadir Ömür'ü istiyor! Milli futbolcu için Roma harekete geçti

Sevilla Fc - 26.06.2022
13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 16-30 Temmuz'da düzenlenecek

13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 16-30 Temmuz'da düzenlenecek

Sevilla Fc - 25.06.2022
Beklenen oldu ve resmi teklif yapıldı! Galatasaray'da Marcao takımdan ayrılıyor

Beklenen oldu ve resmi teklif yapıldı! Galatasaray'da Marcao takımdan ayrılıyor

Sevilla Fc - 25.06.2022
Yapılan Araştırmaya Göre, Müzik Emekçilerinin Yüzde 63'ü Hiçbir Sosyal Güvenlik Kaydı Olmadan Çalışıyor

Yapılan Araştırmaya Göre, Müzik Emekçilerinin Yüzde 63'ü Hiçbir Sosyal Güvenlik Kaydı Olmadan Çalışıyor

Sevilla Fc - 21.06.2022
Barcelona çıldırdı! Dünyaca ünlü 5 futbolcunun transferi için geri sayım başladı

Barcelona çıldırdı! Dünyaca ünlü 5 futbolcunun transferi için geri sayım başladı

Sevilla Fc - 18.06.2022
Canlı maç izle! Real Zaragoza - Sevilla maçı canlı izle!

Canlı maç izle! Real Zaragoza - Sevilla maçı canlı izle!

Sevilla Fc - 06.01.2022
Real Zaragoza - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Zaragoza - Sevilla maçı şifresiz mi?

Real Zaragoza - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Zaragoza - Sevilla maçı şifresiz mi?

Sevilla Fc - 06.01.2022
Cadiz - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cadiz - Sevilla maçı şifresiz mi?

Cadiz - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cadiz - Sevilla maçı şifresiz mi?

Sevilla Fc - 03.01.2022
Canlı maç izle! Salzburg - Sevilla maçı canlı izle!

Canlı maç izle! Salzburg - Sevilla maçı canlı izle!

Sevilla Fc - 08.12.2021
Salzburg - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Salzburg - Sevilla maçı şifresiz mi?

Salzburg - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Salzburg - Sevilla maçı şifresiz mi?

Sevilla Fc - 08.12.2021
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