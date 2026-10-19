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Ne bu hal Mourinho? İspanyollar fena yüklendi

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Ne bu hal Mourinho? İspanyollar fena yüklendi
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La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, Sevilla'yı 4-1 mağlup ederken Arda Güler 30. dakikada attığı golle geceye damga vurdu. Karşılaşmada teknik direktör Jose Mourinho'nun yedek kulübesindeki kıyafeti, oturuşu ve uzamış sakalları da dikkat çekti. Portekizli çalıştırıcının görüntüsüyle ilgili eleştirel yorumlar yapıldı.

  • Real Madrid, İspanya La Liga'nın 9. haftasında sahasında Sevilla'yı 4-1 yendi.
  • Arda Güler, 30. dakikada gol atarak takımını öne geçirdi; Real Madrid'in diğer golleri Kylian Mbappe (2) ve Yan Diomande'den geldi.
  • Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yedek kulübesindeki kıyafeti ve uzamış sakalları nedeniyle görünümü eleştirildi.

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Real Madrid, sahasında ağırladığı Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler'in 30. dakikada attığı golle öne geçen Madrid ekibi, sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

MOURINHO'NUN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Karşılaşmanın dikkat çeken görüntülerinden biri de Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yedek kulübesindeki hali oldu. Koyu renk günlük kıyafetleri ve uzamış sakallarıyla objektiflere yansıyan Portekizli teknik adamın görünümü, futbolseverlerin yorumlarına konu oldu.

KIYAFETİNDEN SAKALINA KADAR ELEŞTİRDİLER

Mourinho'nun kıyafeti, oturuşu ve bir süredir tıraş olmadığı yönündeki değerlendirmeler üzerinden eleştirel yorumlar yapıldı. Bazı yorumlarda Portekizli çalıştırıcının görünümünün Real Madrid'in teknik direktörüne yakışmadığı savunuldu.

ARDA GÜLER GOLÜYLE GECEYE DAMGA VURDU

Real Madrid'in 4-1 kazandığı karşılaşmada Arda Güler 30. dakikada fileleri havalandırdı. Madrid temsilcisinin diğer gollerini Kylian Mbappe (2) ve Yan Diomande kaydetti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMuhammed Fatih Buğrul:

Adamlardaki vizyona bakarmısınız dört gol atılmış İspanyollar saça sakala giyime eleştiri yapıyorlar bizim ülkemizde de biliyorsunuz anlatmaya gerek yok

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