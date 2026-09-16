Deportivo Sevilla CANLI nereden izlenir? Deportivo Sevilla maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
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DEPORTİVO - SEVİLLA NEREDE İZLENİR?
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DEPORTİVO SEVİLLA MAÇI CANLI İZLE
Deportivo Sevilla maçını S Sport Plus üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
DEPORTİVO SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Deportivo Sevilla maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.
DEPORTİVO SEVİLLA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Deportivo Sevilla maçı La Coruna şehrinde bulunan Estadio Municipal de Riazor stadyumda oynanacak.