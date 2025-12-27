Hakeme küfür eden Marcao'ya tarihi ceza

Geride bıraktığımız dönemlerde Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Brezilyalı stoper Marcao, şu sıralarda mücadele ettiği Sevilla'da yaşadığı bir olayla gündeme oturdu.

HAKEME AĞIR KÜFÜRLER ETTİ

Sevilla forması giyen Marcao, Real Madrid ile oynanan müsabakada sergilediği tavırlarla İspanyol basınında kendisine geniş yer buldu. Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Marcao'nun, maçın hakemi Alejandro Muniz Ruiz'e ağır küfürler ettiği ve bu söylemlerin hakem raporuna yansıdığı belirtildi. Deneyimli oyuncunun, küfür dışında hakemi tehdit ettiği de aktarıldı.

3 FARKLI NEDENDEN 6 MAÇ MEN

Bu olaylar sonrası İspanya Futbol Federasyonu disiplin kurulları harekete geçti. Marcao'ya toplam 6 maç men cezası uygulandı. Marcao, hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 4 maç, dördüncü hakemin bulunduğu alanda topa vurması nedeniyle 1 maç, ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi sebebiyle de 1 maç ceza yedi. 29 yaşındaki oyuncu, üç farklı sebep nedeniyle tarihi bir cezayla karşı karşıya kaldı.