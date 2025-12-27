Haberler

Hakeme küfür eden Marcao'ya tarihi ceza

Güncelleme:
Sevilla forması giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Brezilyalı stoper Marcao, Real Madrid maçında hakeme ettiği küfürlerin ardından büyük bir cezaya çarptırıldı. Marcao; hakeme hakaret ettiği için 4 maç, dördüncü hakemin bulunduğu alanda topa vurduğu için 1 maç, ikinci sarıdan kırmızı için 1 maç ceza aldı.

Geride bıraktığımız dönemlerde Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Brezilyalı stoper Marcao, şu sıralarda mücadele ettiği Sevilla'da yaşadığı bir olayla gündeme oturdu.

HAKEME AĞIR KÜFÜRLER ETTİ

Sevilla forması giyen Marcao, Real Madrid ile oynanan müsabakada sergilediği tavırlarla İspanyol basınında kendisine geniş yer buldu. Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Marcao'nun, maçın hakemi Alejandro Muniz Ruiz'e ağır küfürler ettiği ve bu söylemlerin hakem raporuna yansıdığı belirtildi. Deneyimli oyuncunun, küfür dışında hakemi tehdit ettiği de aktarıldı.

3 FARKLI NEDENDEN 6 MAÇ MEN

Bu olaylar sonrası İspanya Futbol Federasyonu disiplin kurulları harekete geçti. Marcao'ya toplam 6 maç men cezası uygulandı. Marcao, hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 4 maç, dördüncü hakemin bulunduğu alanda topa vurması nedeniyle 1 maç, ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi sebebiyle de 1 maç ceza yedi. 29 yaşındaki oyuncu, üç farklı sebep nedeniyle tarihi bir cezayla karşı karşıya kaldı.

Cemre Yıldız
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı

İstanbul'da işçi servisi şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCHPsavar:

Bir an için Galatasaray'da oynadığını zannetti herhalde

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Bizde olsa. Tebrikleri kabul ediyor olurdu

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Küfürde Mert hakanı geçemez

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

