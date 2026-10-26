Sevilla Osasuna maçı hangi kanalda, Sevilla Osasuna nereden CANLI izlenir?

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Sevilla – Osasuna maçı yarın, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak. Karşılaşma Türkiye’de La Liga’nın yayıncısı S Sport ve dijital platformu S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Sevilla – Osasuna maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

SEVİLLA OSASUNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sevilla ile Osasuna arasındaki La Liga karşılaşması, Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak ekrana gelecek.

SEVİLLA OSASUNA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. S Sport ve S Sport Plus ücretli yayın yaptığı için karşılaşma şifresiz olarak izlenemeyecek. Maçı takip etmek isteyenlerin S Sport ya da S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

SEVİLLA OSASUNA MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maçı televizyondan izlemek isteyenler, S Sport’u Turkcell TV+ üzerinde 77 numaralı kanaldan takip edebilecek. S Sport, Disney Plus’ın internet yayını üzerinden de izlenebiliyor. Dijital platform S Sport Plus ise karşılaşmayı internet üzerinden izleme imkânı sunuyor; S Sport Plus’ın Digiturk, D-Smart ya da Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Kanal numaralarında değişiklik olabileceği için maç öncesinde platformunuzun güncel listesini kontrol etmeniz öneriliyor.

SEVİLLA OSASUNA MAÇI HANGİ GÜN?

Sevilla ile Osasuna, yarın, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, İspanya La Liga programında yer alıyor.

SEVİLLA OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00’te, İspanya yerel saatiyle ise 21.00’de başlayacak. Avrupa’da 25 Ekim itibarıyla kış saatine geçilmesiyle birlikte İspanya ile Türkiye arasındaki saat farkı iki saate çıktı. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

SEVİLLA OSASUNA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İspanya’nın Sevilla kentinde bulunan ve Sevilla’nın iç saha maçlarını oynadığı Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde Osasuna karşısında üç puan hedefliyor.

SEVİLLA VE OSASUNA HANGİ TAKIM?

Sevilla, İspanya’nın güneyindeki Endülüs bölgesinin en köklü kulüplerinden biri. UEFA Kupası ve Avrupa Ligi’ni yedi kez kazanan Sevilla, bu organizasyonun en başarılı takımı olarak biliniyor. Osasuna ise İspanya’nın kuzeyindeki Navarra bölgesinin başkenti Pamplona’yı temsil eden ve La Liga’da mücadele eden bir kulüp.

AYNI AKŞAM DEV DERBİ DE VAR

Sevilla – Osasuna maçının oynanacağı pazartesi akşamı, Türk futbolseverler için de büyük bir heyecan yaşanacak. Trendyol Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe, saat 21.30’da RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı S Sport üzerinden izlenmesi öneriliyor.