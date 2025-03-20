Sevilla, Marcao'yu bedavaya gönderecek

La Liga ekiplerinden Sevilla, 2022 yazında Galatasaray'dan transfer ettiği Brezilyalı stoper Marcao'dan ümidini kesti. İspanyol ekibinin, büyük umutlarla kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcu, geldiği ilk günden bu yana beklentilerin oldukça altında kaldı ve gözden çıkarıldı.

BEDAVA GÖNDERMEYE BİLE RAZILAR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Marcao, Sevilla'nın aylardır takımdan ayrılmasını istemesine rağmen buna yanaşmadı. Haberlerde İspanyol ekibinin, takımın en fazla kazanan isimleri arasında yer alan Brezilyalı stoperi neredeyse bedavaya elden çıkarmaya dahi razı olacağı detayı da yer aldı.

BONSERVİSİNE 15 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Sevilla, sık sık yaşadığı sakatlıklar ve formsuzluğu nedeniyle bir türlü düzenli forma şansı bulamayan Marcao'yu 2022-2023 sezonunun başında Galatasaray'dan bonuslar dahil 15 milyon euroya transfer etmişti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Marcao, bu sezon Sevilla formasını tüm kulvarlarda 14 maçta giydi. 6875 dakika sahada kalabilen Brezilyalı stoper, gol ya da asist katkısı vermedi. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki savunmacının İspanyol ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.