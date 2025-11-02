Eski Galatasaraylı Marcao, hakem kararları sonrası çıldırdı

La Liga ekibi Sevilla'da forma giyen eski Galatasaraylı Marcao, 3-0 kaybedilen Atletico Madrid maçının ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

''KIZGINIM, FAUL DÜDÜĞÜ ÇALMALIYDI!''

Atletico Madrid'in penaltıdan attığı ilk golünün ardından ikinci golde benzer bir pozisyon olduğunu ve ikinci golün iptal edilmesi gerektiğini söyleyen Marcao, "İkinci yarıda olanlara biraz kızgınım. Bilmiyorum, İspanya'da çok şey oluyor. Dürüst olmak gerekirse hakemler hakkında bir şey bilmiyorum. Sezon başlamadan önce, neyin değiştiğini ve neyin değişmediğini açıklamak için bir toplantı yapıyorlar ama sonra maçlar başladığında her şey daha karmaşık hale geliyor! İlk golde penaltı verildiyse, ikinci golde de faul düdüğü çalmalıydı!" dedi.

''EN UFAK BİR TEMAS PENALTI OLUYOR!''

Sözlerine devam eden Brezilyalı oyuncu, "En ufak bir temas penaltı oluyor! Onlar temas ederse, sorun yok, devam! Bilmiyorum! Kızgınım!" ifadelerini kullandı.