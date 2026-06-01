İspanya basınında yer alan haberler ve sosyal medyada dolaşan iddialar sonrası "Ali Koç Sevilla'yı satın alacak mı?" sorusu gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Sevilla FC ile ilgili yatırım söylentileri futbolseverlerin dikkatini çekerken, konuya ilişkin resmi bir gelişme olup olmadığı araştırılıyor. İşte Ali Koç ve Sevilla iddialarına dair son bilgiler...

ALİ KOÇ SEVILLA'YI SATIN ALACAK MI? 150 MİLYON EUROLUK DEV HAMLE İDDİASI

Türk futbolunda gündem yaratan bir iddia spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İddiaya göre Ali Koç, İspanya La Liga'nın köklü kulüplerinden Sevilla FC'nin kontrol hisselerini satın almak için girişimlerde bulunuyor. Henüz resmi kaynaklar tarafından doğrulanmayan iddia, hem Türkiye'de hem de İspanya'da dikkat çekti.

GÜNDEMİ SARSAN SEVILLA İDDİASI

Spor basınında yer alan haberlere göre Ali Koç'un, Sevilla'nın çoğunluk hisselerini devralma ihtimalini değerlendirdiği öne sürüldü. İddialarda, satın alma sürecine ilişkin ön araştırmaların başlatıldığı ve kulübün mevcut mali yapısının detaylı şekilde incelendiği belirtildi.

Özellikle Avrupa futbolunda yatırımcı ilgisinin arttığı bir dönemde ortaya atılan bu iddia, futbol dünyasında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

150 MİLYON EUROLUK BÜTÇE KONUŞULUYOR

Haberlere göre olası satın alma operasyonu için yaklaşık 150 milyon euroluk bir bütçe planlandığı iddia ediliyor. Bu kapsamda kulübün mali durumu, hissedar yapısı ve satış şartlarına yönelik fizibilite çalışmalarının yürütüldüğü öne sürülüyor.

Ancak söz konusu rakamlar ve satın alma sürecine ilişkin detaylar şu an için resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil.

SEVILLA EKONOMİK SIKINTILARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Son yıllarda sportif başarılarında düşüş yaşayan Sevilla, ekonomik sorunları nedeniyle de sık sık gündeme geldi. Avrupa Ligi'ndeki tarihi başarılarıyla tanınan İspanyol kulübünün, mali yapısını güçlendirmek amacıyla yeni yatırım seçeneklerine sıcak bakabileceği yönünde daha önce de çeşitli haberler yayımlanmıştı.

Bu nedenle ortaya atılan satın alma iddiası futbol çevrelerinde sürpriz olarak değerlendirilmedi.

FENERBAHÇE SEÇİMLERİ SONRASI DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Ali Koç'un yaklaşan Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde aday olmama kararı almasının ardından ortaya çıkan Sevilla iddiası, sarı-lacivertli camiada da büyük yankı uyandırdı. Koç'un gelecekteki futbol yatırımlarına ilişkin tartışmalar yeniden gündeme geldi.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Şu ana kadar Ali Koç cephesinden ya da Sevilla Kulübü'nden iddiaları doğrulayan veya yalanlayan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle Sevilla'nın satın alınmasına ilişkin haberler şimdilik iddia aşamasında bulunuyor.