Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu'nu Meksika maçında tribünden izleyecek

Benfica forması giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, başarılı performansı ile kendinden söz ettirmeye devam ediyor.

SEVİLLA TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK

İspanyol basınında yer alan habere göre; La Liga ekibi Sevilla kulübü scout ekibi, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti. İspanyol devinin scout ekibi, bu gece oynanacak Türkiye-Meksika hazırlık karşılaşmasında 26 yaşındaki yıldızı tribünden takip edecek. A Milli Takım'ın ABD ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında da Kerem'i tribünden takip eden Sevilla kulübü yetkililerinin milli oyuncu ile ilgili uzun bir rapor hazırladığı aktarıldı.

RESMİ TEKLİF GELEBİLİR

Uzun süredir Sevilla'nın tecrübeli oyuncuyu izlediği belirtilirken, Meksika maçının ardından kulübü Benfica'ya somut bir teklif götürülebileceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon çıktığı 55 resmi maçta 18 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.