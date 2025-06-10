Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu'nu Meksika maçında tribünden izleyecek

Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu'nu Meksika maçında tribünden izleyecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu'nu Meksika maçında tribünden izleyecek
Haber Videosu

Sevilla kulübü scout ekibi, bu gece oynanacak Türkiye-Meksika hazırlık karşılaşmasında milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nu tribünden takip edecek. Sevilla, A Milli Takım'ın ABD ile oynadığı karşılaşmada da milli yıldızı tribünden izlemişti.

Benfica forması giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, başarılı performansı ile kendinden söz ettirmeye devam ediyor.

SEVİLLA TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK

İspanyol basınında yer alan habere göre; La Liga ekibi Sevilla kulübü scout ekibi, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti. İspanyol devinin scout ekibi, bu gece oynanacak Türkiye-Meksika hazırlık karşılaşmasında 26 yaşındaki yıldızı tribünden takip edecek. A Milli Takım'ın ABD ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında da Kerem'i tribünden takip eden Sevilla kulübü yetkililerinin milli oyuncu ile ilgili uzun bir rapor hazırladığı aktarıldı.

RESMİ TEKLİF GELEBİLİR

Uzun süredir Sevilla'nın tecrübeli oyuncuyu izlediği belirtilirken, Meksika maçının ardından kulübü Benfica'ya somut bir teklif götürülebileceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon çıktığı 55 resmi maçta 18 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım

Sokaklarda kriz büyürken Trump'tan kritik açıklama
Ferdi Zeyrek'in cenazesinde insan seli! Binlerce kişi akın etti

Binlerce kişi akın etti, cenaze aracı ilerlemekte zorlandı
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor

Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu

Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e son vedasını duygusal sözlerle yaptı

Ünlü oyuncu, Ferdi Zeyrek'i gözyaşlarıyla uğurladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kütahya Simav'da korkutan deprem

Günlerdir sallanan Kütahya'da korkutan deprem
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
İki katını önerdiler! Galatasaray'ın yıldızına dev teklif

İki katını önerdiler! Galatasaray'ın yıldızına dev teklif
Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı

Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar

Sena'yı mezarında da rahat bırakmadılar
Haber alınamayan doktor evinde ölü bulundu

Haber alınamayan doktor evinde ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.