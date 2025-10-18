Haberler

Vedat Muriqi, Sevilla'yı yıktı

Vedat Muriqi, Sevilla'yı yıktı
La Liga'nın 9. haftasında Mallorca, deplasmanda Sevilla'yı Kosovalı golcü oyuncu Vedat Muriqi'nde ağları sarstığı maçta 3-1 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Sevilla ile Mallorca karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan'da oynana mücadeleyi konuk ekip Mallorca, 3-1'lik skorla kazandı.

VEDAT MURIQI BOŞ GEÇMEDİ

Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Vedat Muriqi, 72 ve 77. dakikalarda Mateo Joseph attı. Sevilla'nın tek golünü 16. dakikada Ruben Vargas kaydetti.

8 MAÇTA 5 GOL

Ülkemizde de uzun yıllar forma giyen Vedat Muriqi, bu sezon çıktığı 8 lig maçında beşinci golünü kaydetti.

KRİTİK 3 PUAN

Bu sonuçla birlikte Mallorca, kritik bir 3 puana sahip olarak ligdeki puanını 8'e çıkardı. Sevilla ise 13 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Mallorca, Levante'yi konuk edecek. Sevilla, deplasmanda Real Sociedad'a konuk olacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
