Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor
Güncelleme:
Fenerbahçe başkanlığını Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç'un İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'yı satın alacağı iddia edildi.

  • Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığını Sadettin Saran'a devretti.
  • Ali Koç'un, İspanyol kulübü Sevilla'yı satın alma planı olduğu iddia ediliyor.
  • Sevilla'da Del Nido ailesi arasında yönetim anlaşmazlığı nedeniyle kulübün el değiştirme ihtimali bulunuyor.
  • Antonio Lappi ve Fede Quintero, Sevilla'nın çoğunluk hisseleri için hisse başına 2.400 euro teklif sundu.
  • Ali Koç'un, Sevilla satış sürecinde ön araştırma aşamasında olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'de uzun yıllar başkanlık yapan Ali Koç, görevini geçtiğimiz aylarda Sadettin Saran'a devretmişti. Görev süresince hem başarıları hem de eleştirileriyle sık sık gündeme gelen Koç'un, futbola olan tutkusunu sürdürmekte kararlı olduğu konuşuluyor. Yakın çevresine göre Koç, futboldan tamamen çekilmek yerine yurt dışında bir kulüp satın alma planı yapıyor.

HEDEF LA LIGA: SEVILLA İDDİASI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Ali Koç'un radarındaki kulüp Sevilla. La Liga temsilcisi Sevilla'da Del Nido ailesi arasında uzun süredir devam eden yönetim anlaşmazlığı nedeniyle kulübün el değiştirme ihtimali doğdu. Bu durum, uluslararası yatırımcıların ilgisini çekti; bunlar arasında Ali Koç'un da bulunduğu öne sürülüyor.

HİSSE TEKLİFLERİ MASADA

Sevilla için şu ana kadar Antonio Lappi ve Fede Quintero'nun da ortak bir teklif sunduğu belirtildi. İspanyol kaynaklara göre yatırımcılar, kulübün çoğunluk hisselerini devralmak için hisse başına 2 bin 400 euro teklif etti. Koç'un ise bu süreçte ön araştırma aşamasında olduğu ve gelişmeleri yakından takip ettiği ifade ediliyor.

SEVILLA'DA KRİZ DERİNLEŞİYOR

Del Nido ailesi arasındaki çekişmenin devam etmesi halinde, Sevilla'nın satış sürecinin hızlanabileceği belirtiliyor. Ali Koç'un bu hamleyle, hem futbol dünyasındaki etkisini sürdürmek hem de Avrupa'da bir kulüp sahibi Türk iş insanı olarak yeni bir döneme adım atabileceği yorumları yapılıyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
