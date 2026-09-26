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3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu! Fenerbahçe kasayı açıyor

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3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu! Fenerbahçe kasayı açıyor
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Fenerbahçe'nin FIFA tarafından uygulanan transfer yasağının kaldırılması için yapacağı ödemenin detayları netleşti. Sarı-lacivertlilerin, Youssef En-Nesyri'nin bonservis bedeline ilişkin Sevilla'ya yaklaşık 3 milyon euro ödeme yapacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin FIFA'nın transfer yasağı listesinde yer almasının ardından yaşanan gelişmeler sürüyor. Sarı-lacivertlilerin yasağın kaldırılması için yapacağı ödemeye ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı.

SEVILLA'YA YAKLAŞIK 3 MİLYON EURO

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin bonservis bedeline ilişkin Sevilla'ya yaklaşık 3 milyon euro ödeme yapacak.

Sarı-lacivertli kulüp daha önce yaptığı açıklamada, üç dönemlik transfer yasağının En-Nesyri'nin bonservis ücretine ilişkin ödeme nedeniyle uygulandığını duyurmuştu.

ÖDEME SONRASI YASAK KALKACAK

Fenerbahçe, FIFA kararında hükmedilen ödemenin gerçekleştirilmesinin ardından bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla transfer yasağının kaldırılacağını açıklamıştı. Böylece sarı-lacivertlilerin Sevilla'ya yapacağı yaklaşık 3 milyon euroluk ödeme, transfer yasağının kaldırılması için atılacak kritik adım olacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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