Mourinho yine yaptı yapacağını! Maç sonunda basın toplantısına çıkmadı

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İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da konuk ettiği Villarreal'i 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 62. dakikada Yan Diomande kaydetti.

VINICIUS'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ, KIRMIZI KART ÇIKTI

Karşılaşmanın 71. dakikasında Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior, topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.

Gol sevinci yarıda kalan Vinicius Junior, yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

MOURINHO HAKEM KARARINA ÖFKELENDİ

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Vinicius Junior'a gösterilen kırmızı kart kararına sert tepki gösterdi. Portekizli teknik adam, karşılaşmanın ardından hakemin kararını protesto etmek amacıyla basın toplantısına katılmadı.

"SEVILLA VE BARCELONA MAÇLARINDA TAKIMIN BAŞINDA OLMAK İSTİYORUM"

Mourinho'nun basın toplantısına çıkmama kararının gerekçesi de ortaya çıktı. Portekizli teknik adamın çevresine, "Konuşmayacağım çünkü Sevilla ve Barcelona maçlarında takımın başında olmak istiyorum" dediği aktarıldı.

GAZETECİLER 40 DAKİKADAN FAZLA BEKLEDİ

Karşılaşmanın ardından Mourinho'nun açıklamalarını bekleyen basın mensupları, 40 dakikayı aşkın süre boyunca salonda kaldı. Ancak deneyimli teknik adamın basın toplantısına katılmayacağı daha sonra anlaşıldı.

Mourinho'nun hakem kararına yönelik tepkisini basın toplantısına çıkmayarak göstermesi, karşılaşmanın ardından dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.