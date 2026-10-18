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Barcelona'ya karşı kimsenin yapamadığını Galatasaray başardı

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Barcelona'ya karşı kimsenin yapamadığını Galatasaray başardı
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Bu sezon Barcelona'ya karşı oynanan 11 maçta en uzun süre önde kalan takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, 15 dakika boyunca üstünlüğünü korurken Rayo Vallecano 7, Sevilla ise 3 dakika önde kalabildi.

  • Galatasaray, bu sezon Barcelona karşısında skorda en uzun süre üstünlüğünü koruyan takım oldu.
  • RAMS Park'ta oynanan maçta Galatasaray, Batagov'un 28. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti ve üstünlüğünü 15 dakika sürdürdü.
  • Barcelona karşısında öne geçen diğer takımlardan Rayo Vallecano 7, Sevilla ise 3 dakika üstünlük kurabildi.

Bu sezon gösterdiği etkileyici performansla rakiplerine zor anlar yaşatan Barcelona karşısında en dikkat çeken direnci Galatasaray sergiledi. 

BARCELONA'YA KARŞI EN UZUN SÜRE ÖNDE OLAN TAKIM

İspanyol devinin bu sezon çıktığı 11 karşılaşma dikkate alındığında, Barcelona karşısında skorda en uzun süre üstünlüğünü koruyan takım sarı-kırmızılılar oldu.

RAMS PARK'TA 15 DAKİKALIK ÜSTÜNLÜK

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde RAMS Park'ta oynanan mücadelede Galatasaray, 28. dakikada Batagov'un attığı golle 1-0 öne geçti. Barcelona, 43. dakikada Joao Cancelo ile eşitliği yakalayana kadar sarı-kırmızılı ekip tam 15 dakika boyunca skorda üstün taraf olarak kaldı. Mücadele daha sonra Fermin Lopez, Gordon ve Adeyemi’nin golleriyle Barcelona’nın 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlansa da Galatasaray’ın yakaladığı bu istatistik zirvede yer aldı.  

DİĞER RAKİPLER ÇOK KISA SÜRE DAYANABİLDİ

Barcelona karşısında öne geçmeyi başaran diğer iki ekipten Rayo Vallecano ve Sevilla, üstünlüklerini korumakta zorlandı. Rayo Vallecano, deplasmanda Camello’nun 12. dakikadaki golüyle öne geçti ancak Barcelona 19. dakikada Raphinha ile karşılık verdi. Rayo Vallecano skor avantajını sadece 7 dakika elinde tutabildi. Sevilla ise sahasında Fofana’nın 19. dakikada attığı golle öne geçmesine rağmen Raphinha 22. dakikada maça dengeyi getirdi. Sevilla’nın üstünlüğü yalnızca 3 dakika sürdü. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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