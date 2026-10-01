Fenerbahçe'ye UEFA'dan beklenen müjdeli haber geldi

Fenerbahçe'ye UEFA'dan beklenen müjdeli haber geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA, Youssef En-Nesyri transferinde Sevilla'ya taksit ödemesini gerçekleştiren Fenerbahçe'nin 3 dönemlik transfer yasağını kaldırdı. Sarı-lacivertli kulübe yasağın kaldırıldığına dair bilgi verildi.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de eski oyuncularından Youssef En-Nesyri'nin transfer taksidi sebebiyle yaşanan geçici 3 dönemlik transfer yasağı sorunu çözüme kavuştu.
TAKSİT ÖDENDİ, BEKLEMEYE GEÇİLDİ
Sarı-lacivertli kulüp, geride bıraktığımız pazartesi günü Faslı golcünün bonservis taksitine ilişkin gerekli ödemeyi İspanyol ekibi Sevilla’ya gerçekleştirdi ve UEFA'nın cezayı kaldırması için beklemeye geçti.
UEFA CEZAYI KALDIRDI
Gerekli ödemenin tamamlanması ve prosedürlerin sonuçlanmasının ardından UEFA, Fenerbahçe’ye uygulanan 3 dönemlik transfer yasağını resmen kaldırdı. Yasağın kaldırıldığına dair resmi bilgilendirmenin sarı-lacivertli kulübe iletildiği belirtildi. Fenerbahçe'den resmi açıklama bekleniyor.