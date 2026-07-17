Su borusu döşerken 600 kiloluk hazine buldular

İspanya'nın güneyindeki Sevilla bölgesine bağlı Tomares kasabasında yürütülen su borusu hattı çalışmaları sırasında tarihi bir keşfe imza atıldı. El Olivar del Zaudín Parkı'nda yaklaşık bir metre derinlikte kazı yapan iş makinesi, toprak altındaki sert cisimlere çarptı.

Çalışmanın durdurulmasının ardından yapılan incelemede, yan yana ve üst üste yerleştirilmiş çok sayıda antik kil testi (amfora) bulundu. Kazı sırasında 10 amfora zarar görürken, 9'unun sağlam şekilde gün yüzüne çıkarıldığı belirlendi.

KURTARMA KAZISI BAŞLATILDI

Bölgeye sevk edilen Sevilla Arkeoloji Müzesi uzmanları ile yerel kültür yetkilileri alanı güvenlik çemberine alarak kurtarma kazısı başlattı. Hasar gören amforalardan çıkan binlerce sikke, restorasyon ve inceleme çalışmaları için müzeye götürüldü.

SİKKELER NEREDEYSE HİÇ KULLANILMAMIŞ

Sevilla Arkeoloji Müzesi Müdürü Ana Navarro, amforalarda bulunan sikkelerin bronz üzerine gümüş kaplama follis olduğunu ve milattan sonra 290-310 yılları arasına tarihlendiğini açıkladı.

Sikkelerin üzerinde Roma İmparatorları I. Konstantin ile Galerius'un büstlerinin ve dönemin resmi darphane damgalarının yer aldığı belirtildi. Uzmanlar, madeni paraların neredeyse hiç kullanılmamış olduğunu ve darphaneden çıktıkları ilk günkü görünümünü koruduklarını ifade etti.

600 KİLOGRAMLIK HAZİNE

Arkeologlara göre, normalde zeytinyağı taşımak için kullanılan amforalar bu kez adeta bir para kasası olarak kullanıldı. Tuğla ve harçla gizlenen özel bir bölmede bulunan sikkelerin, askeri garnizon deposuna ya da vergi toplama merkezine ait olabileceği değerlendiriliyor.

Tarihçiler, paraların Roma askerlerinin maaş ödemeleri veya toplanan vergilerin imparatorluk merkezine gönderilmesi amacıyla saklanmış olabileceğini, ancak yaşanan olası bir saldırı ya da iç karışıklık nedeniyle toprağa gömüldüğünü tahmin ediyor.

Yaklaşık 600 kilogram ağırlığında ve 50 binden fazla olduğu değerlendirilen sikkeler üzerinde restorasyon, temizlik ve kataloglama çalışmaları Sevilla Arkeoloji Müzesi laboratuvarlarında sürüyor.