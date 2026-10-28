İspanya tren kazasında kaç kişi öldü? İspanya tren kazası nerede, nasıl oldu?

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İspanya'nın Toledo kenti yakınlarındaki Los Yébenes mevkisinde iki hızlı yolcu treninin çarpışması sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Madrid'den Sevilla'ya giden Renfe şirketine ait tren ile ters yönde ilerleyen Iryo şirketinin treninin karıştığı kazanın ardından bölgede geniş çaplı müdahale başlatıldı. Peki, İspanya tren kazası nerede, nasıl oldu? İspanya tren kazasında kaç kişi öldü? Detaylar...

İSPANYA TREN KAZASI NEREDE OLDU?

İspanya'daki tren kazası, Toledo kenti yakınlarındaki Los Yébenes mevkisinde meydana geldi. Madrid-Sevilla güzergâhında yaşanan kazada, Renfe şirketine ait hızlı yolcu treni ile ters yönde seyreden Iryo şirketine ait tren çarpıştı.

Yerel saatle 08.54'te meydana gelen kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve acil müdahale görevlileri sevk edildi. İlk bilgilere göre çarpışmanın etkisiyle iki vagon yamaçtan devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İSPANYA TREN KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre, iki hızlı trenin çarpışması sonucu 46 kişi hayatını kaybetti, 179 kişi yaralandı. Can kaybı sayısının merkezi hükümet ve Kastilya ve Leon özerk yönetimi tarafından doğrulandığı aktarıldı.

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, olayın boyutuna ilişkin gelişmeler takip edildi. Görgü tanıkları, çarpışmanın ardından çok sayıda kişinin yaralandığını ve acil yardım ekiplerinin bölgeye ulaştığını bildirdi.

İSPANYA TREN KAZASI NASIL OLDU?

Kaza, Madrid'den Sevilla'ya hareket eden Renfe şirketine ait hızlı tren ile ters yönde seyreden Iryo şirketine ait trenin çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışmanın ardından iki vagonun yamaçtan devrildiği belirtildi.

İspanyol basınında kazanın insan hatasından kaynaklanmış olabileceği yönünde iddialar yer aldı. Ancak olayın kesin nedenine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Kazanın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü bildirildi.

İSPANYA'DA TREN SEFERLERİ DURDURULDU MU?

İki hızlı trenin çarpışmasının ardından Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferleri geçici olarak durduruldu. Kazanın demir yolu ulaşımında aksamalara yol açtığı bildirildi.

Seferlerin yeniden ne zaman başlayacağına ilişkin ayrıntılar paylaşılmazken, ulaşımın normale dönmesine yönelik gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

İSPANYA'DA OCAK AYINDA DA TREN KAZASI YAŞANMIŞTI

İspanya'da yaşanan son tren kazası, ülkede daha önce meydana gelen benzer bir faciayı da gündeme getirdi. 18 Ocak'ta ülkenin güneyinde iki trenin raydan çıkması sonucu en az 45 kişi hayatını kaybetmiş, 170 kişi yaralanmıştı.