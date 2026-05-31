Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor

Ali Koç'un, İspanyol ekibi Sevilla'nın kontrol hisselerini satın almak için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. Yaklaşık 150 milyon euroluk bir bütçeyle ön araştırma sürecinin başlatıldığı iddia edilirken, taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

  • Ali Koç, La Liga ekibi Sevilla'nın kontrol hisselerini satın almak için girişimlere başladı.
  • Satın alma için yaklaşık 150 milyon euro bütçe planlandığı iddia ediliyor.
  • Ali Koç veya Sevilla Kulübü'nden iddiaları doğrulayan resmi açıklama yapılmadı.

Fenerbahçe'deki başkanlık yarışında aday olmayan Ali Koç hakkında İspanya bağlantılı dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Koç, La Liga ekiplerinden Sevilla'nın kontrol hisselerini devralmak için girişimlere başladı.

Türk futbolunda gündem yaratan bir iddiaya göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İspanyol futbolunun köklü kulüplerinden Sevilla'yı satın almak için harekete geçti.

Fotospor'da yer alan haberde, Koç'un kulübün kontrol hisselerini devralma ihtimalini değerlendirdiği ve bu doğrultuda ön çalışmalar yürüttüğü öne sürüldü.

Haberde, Ali Koç'un olası satın alma süreci için yaklaşık 150 milyon euro büyüklüğünde bir bütçe planladığı iddia edildi. Bu kapsamda ilk etapta kulübün mali yapısı, hissedar durumu ve satın alma şartlarına ilişkin ön araştırmaların başlatıldığı belirtildi.

Avrupa Ligi'ndeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Sevilla, son yıllarda yaşadığı sportif ve ekonomik sorunlarla gündeme gelmişti. İspanyol kulübünün mali yapısındaki sıkıntılar nedeniyle yeni yatırımcı seçeneklerine açık olduğu yönünde haberler daha önce de basında yer almıştı.

Ali Koç, yaklaşan Fenerbahçe seçimlerinde başkan adayları arasında yer almamış ve yarışın dışında kalmayı tercih etmişti. Bu gelişmenin ardından ortaya atılan Sevilla iddiası, sarı-lacivertli camiada da büyük yankı uyandırdı.

Şu ana kadar Ali Koç cephesinden veya Sevilla Kulübü'nden söz konusu iddiaları doğrulayan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle gelişme şimdilik iddia olarak değerlendiriliyor.

Alper Kızıltepe
