Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor

Fenerbahçe'deki başkanlık yarışında aday olmayan Ali Koç hakkında İspanya bağlantılı dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Koç, La Liga ekiplerinden Sevilla'nın kontrol hisselerini devralmak için girişimlere başladı.

GÜNDEMİ SARSAN İDDİA

Türk futbolunda gündem yaratan bir iddiaya göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İspanyol futbolunun köklü kulüplerinden Sevilla'yı satın almak için harekete geçti.

Fotospor'da yer alan haberde, Koç'un kulübün kontrol hisselerini devralma ihtimalini değerlendirdiği ve bu doğrultuda ön çalışmalar yürüttüğü öne sürüldü.

150 MİLYON EUROLUK OPERASYON

Haberde, Ali Koç'un olası satın alma süreci için yaklaşık 150 milyon euro büyüklüğünde bir bütçe planladığı iddia edildi. Bu kapsamda ilk etapta kulübün mali yapısı, hissedar durumu ve satın alma şartlarına ilişkin ön araştırmaların başlatıldığı belirtildi.

SEVILLA SON YILLARDA ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Avrupa Ligi'ndeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Sevilla, son yıllarda yaşadığı sportif ve ekonomik sorunlarla gündeme gelmişti. İspanyol kulübünün mali yapısındaki sıkıntılar nedeniyle yeni yatırımcı seçeneklerine açık olduğu yönünde haberler daha önce de basında yer almıştı.

FENERBAHÇE SEÇİMİNDE ADAY OLMAMIŞTI

Ali Koç, yaklaşan Fenerbahçe seçimlerinde başkan adayları arasında yer almamış ve yarışın dışında kalmayı tercih etmişti. Bu gelişmenin ardından ortaya atılan Sevilla iddiası, sarı-lacivertli camiada da büyük yankı uyandırdı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Şu ana kadar Ali Koç cephesinden veya Sevilla Kulübü'nden söz konusu iddiaları doğrulayan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Bu nedenle gelişme şimdilik iddia olarak değerlendiriliyor.