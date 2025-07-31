Bavulunu bile topladı! Galatasaraylıların sahada görmek istemediği futbolcu gidiyor
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Carlos Cuesta için La Liga ekibi Sevilla'nın talip olduğu belirtildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un düşünmediği Cuesta için sarı kırmızılı yönetim, Sevilla'dan gelen teklif üzerine harekete geçti. İlk olarak satış düşünülen Cuesta için İspanyol kulübüyle pazarlık masasına oturulacağı öğrenildi.
Süper Lig devi Galatasaray'da gözden çıkarılan Carlos Cuesta'ya La Liga ekibi Sevilla talip oldu.
SEVILLA DEVREDE
Okan Buruk'un da kadroda düşünmediği Carlos Cuesta'ya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın Kolombiyalı stoperi listesine aldığı ve önümüzdeki günlerde kiralama teklifi yapacağı belirtiliyor. Sarı kırmızılılar ilk olarak Cuesta'yı satmayı düşünse de İspanyol kulübüyle pazarlık masasına oturulacağı öğrenildi.
GALATASARAY KARNESİ
Galatasaray kariyerine yüksek beklentilerle başlayan 22 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı, sarı-kırmızılı forma altında yalnızca 9 maçta görev alabilirken, gol veya asist katkısı veremedi.