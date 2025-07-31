Bavulunu bile topladı! Galatasaraylıların sahada görmek istemediği futbolcu gidiyor

Bavulunu bile topladı! Galatasaraylıların sahada görmek istemediği futbolcu gidiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bavulunu bile topladı! Galatasaraylıların sahada görmek istemediği futbolcu gidiyor
Haber Videosu

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Carlos Cuesta için La Liga ekibi Sevilla'nın talip olduğu belirtildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un düşünmediği Cuesta için sarı kırmızılı yönetim, Sevilla'dan gelen teklif üzerine harekete geçti. İlk olarak satış düşünülen Cuesta için İspanyol kulübüyle pazarlık masasına oturulacağı öğrenildi.

Süper Lig devi Galatasaray'da gözden çıkarılan Carlos Cuesta'ya La Liga ekibi Sevilla talip oldu.

SEVILLA DEVREDE

Okan Buruk'un da kadroda düşünmediği Carlos Cuesta'ya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın Kolombiyalı stoperi listesine aldığı ve önümüzdeki günlerde kiralama teklifi yapacağı belirtiliyor. Sarı kırmızılılar ilk olarak Cuesta'yı satmayı düşünse de İspanyol kulübüyle pazarlık masasına oturulacağı öğrenildi.

Bavulunu bile topladı! Galatasaraylıların sahada görmek istemediği futbolcu gidiyor

GALATASARAY KARNESİ

Galatasaray kariyerine yüksek beklentilerle başlayan 22 yaşındaki Kolombiyalı savunmacı, sarı-kırmızılı forma altında yalnızca 9 maçta görev alabilirken, gol veya asist katkısı veremedi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
İsrail, KKTC'ye gözünü dikti: Acil durum operasyonu başlatılmalı

İsrail, KKTC'ye gözünü dikti! 2 ülkeyle birlikte saldırı planı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişlik yüzünden gitti, karnından çıkan doktorları bile şoke etti

Şişlik yüzünden gitti, karnından çıkan doktorları bile şoke etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.