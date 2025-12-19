Real Madrid'de ilginç tesadüf! 17 yıl sonra bir ilk yaşanabilir

Sevilla, Santiago Bernabeu'da son galibiyetini 17 yıl önce elde etti. O karşılaşmanın ardından Real Madrid, dönemin teknik direktörü Bernd Schuster ile yollarını ayırmıştı. Bu istatistik, Sevilla maçı öncesi Madrid cephesinde dikkat çeken bir tesadüf olarak yorumlandı.

XABI ALONSO'NUN KOLTUĞU SALLANIYOR

Real Madrid'de son haftalarda alınan sonuçların ardından teknik direktör Xabi Alonso'nun geleceği tartışılmaya başlandı. Sevilla karşılaşması öncesinde Alonso'nun durumu da gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı.

ALONSO'DAN NET MESAJ

Sevilla'nın Bernabeu'daki son galibiyeti ve Bernd Schuster'in görevden ayrılmasıyla ilgili hatırlatmaların sorulması üzerine Xabi Alonso, "Bunları düşünmüyorum, sadece maçı kazanmayı düşünüyorum" yanıtını verdi.

MAÇ SAATİ BELLİ OLDU

Real Madrid ile Sevilla arasında oynanacak mücadele, cumartesi günü saat 23.00'te başlayacak.