Real Betis Feyenoord maçı hangi kanalda, Real Betis vs Feyenoord nereden CANLI izlenir?

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Real Betis – Feyenoord maçı yarın, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Karşılaşma Türkiye’de tabii Spor 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak ve internet üzerinden izlenebilecek. İşte Real Betis – Feyenoord maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

REAL BETİS FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Betis ile Feyenoord arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, Türkiye’de tabii Spor 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele TRT 1 ekranlarında yer almayacak.

REAL BETİS FEYENOORD MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maçı canlı takip etmek isteyenler, TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 4 kanalına ulaşabilecek. Tabii Spor 4’ün Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmadığı için karşılaşma yalnızca internet üzerinden izlenebilecek. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlarda tabii uygulaması veya internet sitesi aracılığıyla yayına erişmek mümkün. Yayın bağlantısında değişiklik olması halinde güncel bilgi için resmi yayıncının takip edilmesi öneriliyor.

REAL BETİS FEYENOORD MAÇI HANGİ GÜN?

Real Betis ile Feyenoord, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü, yani yarın karşı karşıya gelecek. Mücadele, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftası kapsamında oynanacak.

REAL BETİS FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin kontrol edilmesi tavsiye ediliyor.

REAL BETİS FEYENOORD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, İspanya’nın Sevilla kentinde bulunan Estadio de La Cartuja’da oynanacak. Real Betis, kendi stadı Benito Villamarín’deki yenileme çalışmaları nedeniyle iç saha maçlarını geçici olarak bu statta oynuyor.

FEYENOORD GALATASARAY’IN DA RAKİBİ

Hollanda temsilcisi Feyenoord, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Galatasaray’ın da karşılaşacağı takımlar arasında yer alıyor. Bu nedenle Real Betis karşısında sergileyeceği performans, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından da yakından takip edilecek.

ÇARŞAMBA AKŞAMI DEV MAÇLAR

Şampiyonlar Ligi’nde Çarşamba akşamı saat 22.00’de Real Betis – Feyenoord karşılaşmasının yanı sıra Bayern Münih – Arsenal ve Aston Villa – Viking maçları da oynanacak. Akşamın erken saatlerinde ise saat 19.45’te Galatasaray’ın Lille deplasmanı TRT 1’den, Como – Manchester United maçı ise tabii Spor’dan futbolseverlerle buluşacak.