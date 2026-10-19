Arda Güler, Roma'da iki asistle Real Madrid'de orta saha tartışmasını yeniden açtı

"Real Madrid taraftarlarının çoğuna göre Arda Güler, kaleci Thibaut Courtois ile birlikte takımın en önemli oyuncusu. Her zaman ilk 11'de olmalı." BBC Türkçe'ye konuşan Real Madrid taraftarı David Minguez Ramon, Arda Güler'in takımdaki yerini bu sözlerle anlatıyor.Güler'in Roma ve Sevilla karşısındaki performansı, Real Madrid'deki rolünü yeniden tartışmaya açtı. İspanyol spor basını milli futbolcuya övgüler yağdırırken, orta sahanın merkezine geçmesinin kalıcı bir değişim olup olmayacağı sorusu da gündemde.Şampiyonlar Ligi'nde Roma deplasmanında 83'üncü dakikaya kadar 3-1 geride olan Real Madrid, son yedi dakikada bulduğu üç golle sahadan 4-3 galip ayrıldı. İkinci yarıda oyuna giren Arda Güler, iki asistiyle geri dönüşte önemli rol oynadı.Teknik direktör José Mourinho, 58'inci dakikada Federico Valverde'yi sağ beke çekip Güler'i orta sahanın merkezine yerleştirdi.Portekizli teknik adam, Roma'da sonuç veren bu düzeni 18 Ekim'de Sevilla ile oynanan iç saha maçında da korudu. Orta saha ikilisini Aurélien Tchouaméni ve Arda Güler'le kurdu.Güler, 30'uncu dakikada Yan Diomande'nin pasında sol ayağıyla attığı golle 4-1'lik galibiyette perdeyi açtı.ESPN verilerine göre milli futbolcu, Sevilla karşısında 74 kez topla buluştu, altı savunma müdahalesi yaptı ve dört ikili mücadele kazandı.İspanyol spor basını da Güler'in performansını öne çıkardı. Marca gazetesi, 19 Ekim'de milli futbolcuyu kapağına taşıyarak "Güler, Madrid'i değiştiriyor" manşetini attı.Manşetin altında, "Türk futbolcu takıma yeniden düzen ve iyi futbol getiriyor, harika bir gol atıyor" ifadeleri kullanıldı. Gazetenin maç yazısında da Güler'in orta sahanın merkezinde Madrid'in oyununu geliştirdiği değerlendirmesi yapıldı.Arda Güler'in yeri orta saha mı?Real Madrid taraftarı David Minguez Ramon da bu görüşe katılıyor ve Güler'in "Mourinho'nun daha önce oynattığı gibi sağ kanatta değil, orta sahanın merkezinde görev yapması gerektiğini" söylüyor.BBC Spor Servisi'nde İspanyol futboluyla ilgili köşe yazıları kaleme alan Guillem Balagué ise son iki maçın Güler'in takımdaki rolü açısından bir dönüm noktası olduğunu söylemek için temkinli.BBC Türkçe'ye değerlendirmelerde bulunan Balagué'ye göre milli futbolcunun kalitesi zaten biliniyor. Henüz üzerinde uzlaşılamayan konu, hangi pozisyonda oynaması gerektiği.Güler'in orta ve uzun mesafeli paslarda çok iyi olduğunu belirten Balagué, kısa pas oyununun ise onun doğal oyun tarzının bir parçası gibi görünmediği görüşünde: "Oysa orta saha oyuncularının bazen yapması gereken tam da budur: Topu dolaştırmak ve oyunu kontrol etmek."

Güler, son iki maçta önceki rolüne kıyasla daha geride görev yaptı. Ancak Balagué, Mourinho'nun onu Real Madrid'in ihtiyaç duyduğu orta saha oyuncusu olarak gördüğüne ikna değil: "İkna olsaydı, oyunu kontrol edebilen, Arda'yı koruyan ve yeteneklerinden daha çok bir orta saha oyuncusu olarak yararlanan bir takım kurardı. Bence onu, zaman zaman biraz geriye gelebilen bir hücum oyuncusu olarak görüyor."Balagué, Real Madrid'in maçları kontrol etmekte yaşadığı sorunları, bunu yapabilecek orta saha oyuncularına sahip olmamasına bağlıyor: "Arda'nın da bu sorunun çözümü olduğunu düşünmüyorum."Buna karşılık milli futbolcunun 10 numara olarak, forvetin arkasında ya da kaleye daha yakın oynadığında çok etkili olduğunu vurguluyor. Mourinho'nun elinde başka bir orta saha seçeneği olsa Güler'i daha ileride oynatacağına inanıyor: "En etkili olduğu yer de orası. Başkalarının göremediği pasları görebiliyor."Balagué'ye göre Güler'in güçlü yönleri, onu Luka Modric gibi oyunun temposunu kontrol eden bir orta saha oyuncusundan ayırıyor: "Arda, Modric tipi bir orta saha oyuncusu değil. Daha çok son pası veren, aynı zamanda pozisyonları bitirebilen bir oyuncu."Modric'in yanında Toni Kroos gibi bir oyuncuyla görev yaptığını hatırlatan Balagué, Güler'in yanında benzer bir ismin bulunmamasının da işini zorlaştırdığını söylüyor.Madrid'de değişen yalnızca Güler'in rolü değilBalagué'ye göre Güler'in merkeze geçmesi, Real Madrid'in topla oynaması gereken futbola "biraz daha" yaklaşmasını sağladı. Ancak takımın oyunundaki değişimi yalnızca onun yeni rolüyle açıklamıyor.Sevilla karşısında ligde cezalı olan Vinicius Jr. yerine sol kanatta Diomande, sağ kanatta ise Endrick şans buldu.Diomande'nin topu geri kazanma becerisini öven Balagué, Real Madrid'in oyununda topu erken geri kazanmanın önemini vurguluyor: "Diomande ile önde baskı, Vinicius'un oynadığı düzene göre daha iyi işliyor."

Mourinho, Roma maçının ikinci yarısında ve Sevilla karşısında sağ bekte Trent Alexander-Arnold ve Denzel Dumfries yerine Valverde'yi tercih etti.Balagué'ye göre bu değişiklikler birlikte değerlendirildiğinde Madrid'in neden daha dengeli oynadığı da anlaşılıyor.İspanyol futbol yorumcusu, Real Madrid'in mevcut kadrosunun geçiş oyununa yatkın olduğunu belirtiyor. Topu kazandıktan sonra hızla hücuma çıkabilen takımın, öndeki oyuncularının süratinden ve kalitesinden yararlandığını söylüyor: "Ellerindeki oyuncuların özelliklerine baktığınızda, önde çok hızlı ve çok kaliteli isimler var. Bu nedenle baskıyı agresif biçimde yapabildiklerinde onlar için en iyi oyun tarzı bu."Arda gibi bir oyuncunun yeteneklerinden yararlanılması gerektiğini vurgulayan Balagué, agresifliğin ve baskının ise milli futbolcunun en güçlü yönleri arasında olmadığını belirtiyor.Ona göre Mourinho'nun arayışı, Güler'in yaratıcılığından faydalanırken diğer oyuncuların hızını ve geçiş oyunundaki etkinliğini de koruyabilmek.El Clasico'da nasıl bir rol üstlenebilir?Real Madrid, 21 Ekim Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i konuk edecek. Dört gün sonra, 25 Ekim Pazar günü ise El Clasico'da Barcelona deplasmanına çıkacak.Ligde lider Barcelona'nın altı puan gerisinde, üçüncü sırada bulunan Madrid için bu karşılaşma, farkı azaltma fırsatı olacak.Balagué, El Clasico'da Diomande, Valverde ve Güler'i yine benzer görevlerde görebileceğimizi düşünüyor. Ancak Mourinho'nun Güler'i 90 dakika sahada tutabileceği bir oyuncu olarak görmediği görüşünde: "Bu düşünce, planlarını doğrudan etkiliyor. Yaklaşık 70 dakika sonra onu değiştirmesi gerektiğini düşünüyor ve dolayısıyla orta saha için başka çözümler de bulmak zorunda kalıyor."Balagué'nin değerlendirmesine göre Mourinho, Güler'in fiziksel özelliklerinin onu takımın oyununu merkezden yöneten ana oyuncu olarak kullanmaya ne ölçüde elverişli olduğu konusunda çekinceler taşıyor.Bununla birlikte, kalitesine atıfla "Arda'nın çok üst düzey bir oyuncu olduğuna şüphe yok" diyor.

Balagué, Mourinho'nun da son değerlendirmelerinde milli futbolcuyu överken gelişime açık yönlerine işaret ettiğini söylüyor. Ona göre teknik direktör, Güler'in Kroos ve Modric'in ardından beklenen türden bir orta saha oyuncusu olmadığını anlatmaya çalışıyor.Bu nedenle Mourinho'nun, Güler'den yaklaşık bir saat boyunca etkili biçimde yararlanabileceği ve aynı zamanda takımın diğer güçlü yönlerini kullanabileceği bir denge aradığını düşünüyor: "Çünkü bu oyuncular hızlı ve takım geçiş oyununa yatkın. Yapmaya çalıştığı şey bu. Bazen işe yarıyor, bazen yaramıyor."David Minguez Ramon ise bir taraftar olarak meseleye farklı bakıyor. Ona göre takımın genel seviyesi Güler'in gerisinde: "Arda adına üzücü olan, takımın geri kalanının onun seviyesinde olmaması. Bu Real Madrid, 2014-2024 arasında 10 yılda altı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan takımdan çok uzakta."