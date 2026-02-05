Haberler

Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin En-Nesyri'yi 15 milyon euroya Al-Ittihad'a satması, sonraki satıştan pay bekleyen Sevilla'da hayal kırıklığı yarattı; İspanyol kulübü bu transferden gelir elde edemedi.

  • Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'den Al-Ittihad'a 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
  • Sevilla, En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye satış sözleşmesine koyduğu 'sonraki satıştan kârdan yüzde 10 pay' maddesi, Fenerbahçe'nin oyuncuyu zarar etmeden fakat kâr da elde etmeden satması nedeniyle devreye girmedi.
  • Sevilla, En-Nesyri'nin Al-Ittihad'a 15 milyon euroya satışından herhangi bir gelir elde edemedi.

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'a 15 milyon euro bonservis bedeliyle gönderirken, bu transfer İspanya'da özellikle Sevilla cephesinde büyük hayal kırıklığı yarattı.

Sarı-lacivertli kulüpte taraftarla bağı kopma noktasına gelen Faslı golcü, N'Golo Kanté transfer sürecinin bir parçası olarak Al-Ittihad'ın yolunu tuttu. Bu satışla birlikte Fenerbahçe önemli bir bonservis geliri elde ederken, En-Nesyri'nin eski kulübü Sevilla beklediği kazancı sağlayamadı.

SEVILLA PAY ALAMADI

Sözcü'de yer alan habere göre; Sevilla, En-Nesyri'yi Fenerbahçe'ye satarken sözleşmeye "sonraki satıştan kârdan yüzde 10 pay" maddesi koymuştu. Ancak Fenerbahçe'nin oyuncuyu zarar etmeden fakat kâr da elde etmeden satması nedeniyle bu madde devreye girmedi ve Sevilla herhangi bir gelir elde edemedi.

İspanyol basınında sezon başında çıkan haberlerde, En-Nesyri'nin 30 milyon euro seviyelerinde satılabileceği ve Sevilla'nın bu transferden doğacak yüzde 10'luk paya ciddi şekilde ihtiyaç duyduğu belirtilmişti. Al-Ittihad'a 15 milyon euroya gerçekleşen satış, bu beklentileri tamamen boşa çıkardı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
