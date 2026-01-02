Ramos eski kulübünü satın alıyor

İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Sergio Ramos'un, altyapısından yetiştiği Sevilla FC için önemli bir adım attığı öne sürüldü. Haberlere göre tecrübeli futbolcu, kulübü satın almak isteyen yatırımcılar arasında en güçlü isimlerden biri konumuna geldi.

"EN YÜKSEK TEKLİF RAMOS'UN GRUBUNDAN" İDDİASI

İspanya basınında yer alan haberlere göre Sergio Ramos, bir yatırımcı grubuyla birlikte Sevilla FC'nin çoğunluk hisselerini satın almak için resmi teklif sundu. Bu teklifin, satış sürecinde masadaki en yüksek ve maddi açıdan en güçlü teklif olduğu ifade ediliyor.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Haberde, taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ve henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığı bilgisi de yer aldı. Sürecin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

TARAFTARLARDA HEYECAN YARATTI

Sevilla altyapısından yetişen ve kulüp tarihinde önemli izler bırakan Sergio Ramos'un bu hamlesi, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Ramos'un, kulübün sportif ve kurumsal geleceğinde aktif rol almak istediği de öne sürüldü.

SEVILLA'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Sevilla cephesinden konuya ilişkin şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmazken, satış sürecindeki gelişmelerin yakından takip edildiği ifade edildi.